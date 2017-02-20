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'Sen İçince Başkasına Yarayan Tek Su'

Türk Kızılayı öncülüğünde, Erzincan'ın Akyazı beldesinde 3 yıl önce kurulan su işletmesinde üretilen maden suları, "Sen İçince Başkasına Yarayan Tek Su" sloganıyla pazarlanıyor.

'Sen İçince Başkasına Yarayan Tek Su'

Türk Kızılayı öncülüğünde, Erzincan'ın Akyazı beldesinde 3 yıl önce kurulan su işletmesinde üretilen maden suları, "Sen İçince Başkasına Yarayan Tek Su" sloganıyla pazarlanıyor.

20 Şubat 2017 Pazartesi 12:26
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'Sen İçince Başkasına Yarayan Tek Su'

3 yıl önce, yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine yardımcı olup gereksinimlerinin karşılanması amacıyla Türk Kızılayı öncülüğünde Erzincan Mineralli Su İşletmesi kuruldu.

Kısa sürede üretime başlayan ve her geçen gün üretim kapasitesini artıran işletmede üretilip şişelenen maden suları, sular, yurt içi ve yurt dışı pazarlarında "Sen İçince Başkasına Yarayan Tek Su" sloganıyla satışa sunuldu.

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Almanya, Fransa, Hollanda, Bulgaristan, İran, Suudi Arabistan, Lübnan ve Irak'ın kuzeyinde satışa sunulan sulardan elde edilen gelir sayesinde ihtiyaç sahiplerine yiyecekten giyeceğe, sağlıktan barınmaya kadar birçok alanda yardım sağlandı.

Üretilen maden sularından elde edilen gelirle Türkiye ile ülke dışındaki 17 ülkede benzer hizmetler yaparak muhtaçların yüreğine adeta su serpen Türk Kızılayı, işletmenin üretip kapasitesi ile gelirini artırıp pazar çeşitliliğini de çoğaltmaya çalışıyor.

"Şu ana kadar 335 milyon şişe üretildi"

Şu ana kadar ürettiği 335 milyon şişe sudan elde edilen gelirle milyonlarca ihtiyaç sahibine umut olan Türk Kızılayı, işletmenin gelirinin çoğalmasıyla milyonlarca yardıma muhtaç insana daha ulaşmayı hedefliyor.

Türk Kızılayı Erzincan Şube Başkanı Halim Ferit Bayata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014 yılında Türk Kızılayı tarafından kurulan Erzincan Mineralli Su İşletmesi ile yardım hizmetine başladıklarını anımsattı.

İşletmede her geçen yıl kapasite artırarak muhtaçlara daha fazla hizmet sağladıklarına işaret eden Bayata, şunları anlattı:

"2014 yılında 30 milyon şişe ile başlamış olduğumuz üretim aşamasında ikinci yıl 130 milyon şişe, üçüncü yıl ise 175 milyon şişeye ulaşmış bulunmaktayız. 2017 yılında ise 200 milyon şişenin üzerinde bir üretim kapasitesini sağlamayı hedefliyoruz. İyilik hareketinin güzide temsilcisi olan Türk Kızılayı Erzincan Mineralli Su İşletmesinde üretilen her bir şişeden elde edilen Türkiye ile dünyadaki diğer 17 ülkede mazlumlara, mağdurlara fayda sağlamak, gözyaşlarını bir nebze azaltmak amacıyla büyük iyilik hareketine katkı sağlamaktadır." 

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk KızılayıErzincan Mineralli Su İşletmesiSen İçince Başkasına Yarayan Tek SuAkyazı
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