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Semiha Yıldırım '81 İlde 81 Anaokulu Projesi'nin startını verdi

Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın himayesinde, Türk Kızılayı İstanbul Şubesince hayata geçirilen, "81 İlde 81 Anaokulu Projesi" kapsamında Erzincan'da yapılacak anaokulunun temeli telekonferans yöntemiyle atıldı.

Semiha Yıldırım '81 İlde 81 Anaokulu Projesi'nin startını verdi

Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın himayesinde, Türk Kızılayı İstanbul Şubesince hayata geçirilen, "81 İlde 81 Anaokulu Projesi" kapsamında Erzincan'da yapılacak anaokulunun temeli telekonferans yöntemiyle atıldı.

25 Mart 2017 Cumartesi 17:04
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Semiha Yıldırım '81 İlde 81 Anaokulu Projesi'nin startını verdi

ERZİNCAN

Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, "81 İlde 81 Anaokulu Projesi"nin startını Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde verirken telekonferans sistemi ile Erzincan'a bağlanılarak temel atıldı. Erzincan'da 3 derslikli 60 öğrenci kapasiteli okula Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selim Topal'ın ismi verildi.

Temel atma töreni öncesi konuşma yapan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın himayelerinde gerçekleştirilen proje kapsamında desteklerini sunan herkese teşekkür etti.

Erken çocukluk eğitiminin tüm dünyada önemi fark edilen bir konu olduğunu dile getiren Arslantaş, "Bu anlamda gömleğin ilk düğmesi olarak kabul ediliyor. Çünkü bu dönem doğru planlanırsa hayatın sonraki aşamaları da doğru bir istikamet üzerine ilerliyor. Malum olduğu üzere 0-6 yaş büyümenin ve gelişmenin en hızlı olduğu dönemdir. Zeka ve kişilik gelişiminin yüzde 80’lik kısmının 6 yaşına kadar tamamlandığını biliyoruz." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım telekonferans sistemi ile bağlanarak temel atma töreni gerçekleştirildi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın eşi Hatice Arslantaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'un eşi Gülnaz Başsoy, AK Parti Milletvekilleri Karakelle ve Bayram ile butona basarak Şehit Piyade Uzman Çavuş Selim Topal Anaokulu'nun temeli atıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Semiha YıldırımAnaokuluProjeKızılayönce Vatan
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