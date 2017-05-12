Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94978
ALTIN
141.074
DOLAR
3.5662
STERLIN
4.5944
EURO
3.8952
Annem toprak - kızım toprak
TOPRAK ANA GÜNÜN KUTLU OLSUN…
Cem İlkel finalde
Cem İlkel finalde
FETÖ'ye 'himmet' iddianamesi
FETÖ'ye 'himmet' iddianamesi
Meclisten 'engelli haritası'
Meclisten 'engelli haritası'
Otizmi müzikle aşıyorlar
Otizmi müzikle aşıyorlar

Şemdinli'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 5 el bombası, 25 kilogram patlayıcı ve 9 patlayıcı düzeneği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Şemdinli'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 5 el bombası, 25 kilogram patlayıcı ve 9 patlayıcı düzeneği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

12 Mayıs 2017 Cuma 14:39
41 Okunma
Şemdinli'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 

Bu kapsamda Siyah Tepe bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde, 250 doçka mühimmatı, 5 RPG-7 mühimmatı, 4 RPG-7 sevk fişeği, 5 savunma tipi el bombası, 2 el bombası taşıma kılıfı, 750 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 25 kilogram cinsi tespit edilemeyen patlayıcı madde, bin biksi mühimmatı, 9 el yapımı patlayıcı düzeneği, 50 metre kablo ve ateşleyici düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
HakkariŞemdinliPKK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Orgeneral Temel, Güneşer'in vurulması talimatını vermiş
Orgeneral Temel, Güneşer'in vurulması talimatını vermiş
Süleyman Yeşilyurt tutuklandı
Süleyman Yeşilyurt tutuklandı
Darbeci pilotlara 'Polisleri vurun' emri telsiz kayıtlarında
Darbeci pilotlara 'Polisleri vurun' emri telsiz kayıtlarında
Şırnak'ta terör saldırısı: 1 asker şehit
Şırnak'ta terör saldırısı: 1 asker şehit
"YPG/PYD, Türkiye için PKK ne ise aynıdır, terör örgütüdür"
"YPG/PYD, Türkiye için PKK ne ise aynıdır, terör örgütüdür"
Bozdağ'dan şehit başsavcı için talimat
Bozdağ'dan şehit başsavcı için talimat

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ