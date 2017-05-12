Şemdinli'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Siyah Tepe bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde, 250 doçka mühimmatı, 5 RPG-7 mühimmatı, 4 RPG-7 sevk fişeği, 5 savunma tipi el bombası, 2 el bombası taşıma kılıfı, 750 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 25 kilogram cinsi tespit edilemeyen patlayıcı madde, bin biksi mühimmatı, 9 el yapımı patlayıcı düzeneği, 50 metre kablo ve ateşleyici düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.