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Şemdinli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Karadağ Latedem Tepe bölgesinde tespit edilen üç terörist etkisiz hale getirildi, bir Doçka silahı imha edildi.

Şemdinli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Karadağ Latedem Tepe bölgesinde tespit edilen üç terörist etkisiz hale getirildi, bir Doçka silahı imha edildi.

11 Ağustos 2017 Cuma 11:21
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Şemdinli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Karadağ Latedem Tepe bölgesinde tespit edilen üç terörist etkisiz hale getirildi, bir Doçka silahı imha edildi. 

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Karadağ bölgesinde 3 bin 300 metre rakım ve güç arazi koşullarında icra edilen operasyonda, bu sabah Karadağ/Latedem Tepe bölgesinde tespit edilen üç terörist ve bir doçka silahı, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Aynı operasyon kapsamında, Ziyaret ve Cami Tepe bölgelerinde yapılan arama tarama faaliyetinde, 30 metre uzunluğunda dört odalı ve 5 metre uzunluğunda tek odalı suni olarak yapılmış iki mağara bulundu.

Bulunan mağaralarda, bir doçka namlusu, bir biksi namlusu, 5 kutusu açılmamış olmak üzere bin 800 adet doçka mühimmatı, bir roketatar mühimmatı, bir adet jeneratör, iki akü, 8 büyük tüp, 7 celikan mazot, mağara üzerine sabitlenmiş bir paratoner, muhtelif örgütsel doküman ve bir miktar yaşam malzemesi bulunarak imha edildi.

AA

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Şemdinli3 TeröristEtkisizTSK
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