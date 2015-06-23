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Sellerin ekonomiye zararı yılda 100 milyon dolar

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, şehirlerdeki sellerin ekonomik maliyetinin yılda 100 milyon doları bulduğunu belirtti

Sellerin ekonomiye zararı yılda 100 milyon dolar

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, şehirlerdeki sellerin ekonomik maliyetinin yılda 100 milyon doları bulduğunu belirtti

23 Haziran 2015 Salı 11:19
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Sellerin ekonomiye zararı yılda 100 milyon dolar

ANKARA - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, AA muhabirine açıklama yaptı.

Türkiye'de fazla bilinmeyen "şehir selleri" kavramının ekonomi üzerindeki etkilerini anlattı.

Sellerin, karayolları, demiryolları, havaalanları, elektrik hatları, su yolları ve kanalizasyon sistemlerinde bozulmalara yol açtığını kaydeden Kadıoğlu, şehir altyapılarını da olumsuz etkilediğini belirtti. Kadıoğlu, şehir sellerinin, doğal bitki örtüsünün yok edilmesi nedeniyle arttığını söyledi.

"Ekonomik kayıp yıllık 100 milyon dolar"

Şehir sellerinin yol açtığı ekonomik kaybın yıllık 100 milyon doları bulduğunun altını çizen Kadıoğlu, "Ekonomik kayıplara yol açan söz konusu seller, ölümlere de sebep oluyor" diye konuştu.

Yağmurların ardından şehirlerde caddelerin sular altında kaldığını, bu durumun da nehir taşkını şeklinde yorumlandığını aktaran Kadıoğlu, "Nehirlerin taşması baraj yapılarak engellenebiliyor ama şehir selleri dediğimiz olayı barajlarla engellemek mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu. Sellere karşı çözüm önerisini de paylaşan Kadıoğlu, "Şehirlerin altyapıları yıllar öncesinin yağış şiddeti dikkate alınarak yapılıyor. Oysa ki yağış şiddeti her yıl artıyor. Şehirlerde yağmur sularına karşı yapılan drenaj sistemleri, küresel iklim değişikliği ile birlikte yağış şiddetinde görülen artışlar dikkate alınarak oluşturulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Yerleşim yerlerinin akarsu havzalarına yapıldığını anımsatan Kadıoğlu, "Kurulan yeni yerleşim yerleri ve açılan yeni yollar ile arazi yapıları değişmektedir. Doğal bitki örtüsü yok edilerek şehirlerde yağışların toprağa ulaşması zorlaşmıştır. Bu da sellere davetiye çıkarmaktadır. Seller, yıllık 100 milyon dolar olarak hesaplanan ekonomik kaybı beraberinde getirmektedir. Sellere karşı önlem almak için geliştirilen projelere ayrılan para ise yıllık 30 milyon dolardır" dedi. 

"Depremden sonra en büyük kayıp"

Dünyada son 20 yılda doğal afetler sonucu ölen 560 bin kişinin yüzde 49'unun sellerde hayatını kaybettiğini vurgulayan Kadıoğlu, "Türkiye'de 1975-2010 yılları arasında 695 taşkın olayı yaşandı. Bu taşkınlar sonucu 810 bin hektar alan sular altında kaldı. 3,7 milyar dolar maddi zarar oluştu. Ülkemizde depremden sonra en büyük ekonomik kayıp, taşkınlar yüzünden yaşanmıştır. Sellerin Avrupa'ya 1986-2006 yılları arasındaki zararı ise toplam 100 milyar avrodur" değerlendirmesinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 23.06.2015 11:11
Anahtar Kelimeler:
Selönce Vatan
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