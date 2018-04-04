Selimiye Kışlası davasında karar

Selimiye Kışlası'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, sanıklardan 13'üne ağırlaştırılmış müebbet, 37'sine müebbet hapis cezası verildi.
AA
Selimiye Kışlası'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, sanıklardan 13'üne ağırlaştırılmış müebbet, 37'sine müebbet hapis cezası verildi.
Selimiye Kışlası'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, sanıklardan 13'üne ağırlaştırılmış müebbet, 37'sine müebbet hapis cezası verildi.
Selimiye Kışlası'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, sanıklardan 13'üne ağırlaştırılmış müebbet, 37'sine müebbet hapis cezası verildi.
AA