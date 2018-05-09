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Selimiye Camisi'nin mahyaları hazır

Mimar Sinan'ın bilgelik eseri Selimiye Camisi, Ramazan ayında iki farklı mahya ile gönüllere hitap edecek.

Selimiye Camisi'nin mahyaları hazır

Mimar Sinan'ın bilgelik eseri Selimiye Camisi, Ramazan ayında iki farklı mahya ile gönüllere hitap edecek.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 12:30
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Selimiye Camisi'nin mahyaları hazır

Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren, gazetecilere yaptığı açıklamada, Selimiye Camisi'nin Ramazan ayında mahyayla ışıldayacağını söyledi.

Osmanlı'dan günümüze miras mahya geleneğinin Vakıflar Genel Müdürlüğünce yaşatıldığını belirten Güneren, şunları kaydetti:

"Mahya bir Ramazan geleneği ve Selimiye Camisi'ne de çok yakışıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün profesyonel bir mahya ekibi var. Bu ekip geleneksel yöntemlerle her sene kendi atölyelerinde mahyaları hazırlıyor. Programa aldığı camilere bu mahyaları asıyor. Tabii ki Selimiye Camisi de bu camiler içinde. Ustalarımız Ramazan başlamadan birkaç gün önce gelip mahyaları minarelere takacak. Bu sene mahya açısından hazırlıklarımız tamamlandı.

Bu yıl iki farklı yazı yanacak Selimiye'de. Ramazanın ilk günü "Oruç bedenin zekatıdır" mahyası yanacak. 15'inci günde yazı değişecek. İkinci yazıda "Ye, yedir, israf etme" mesajını halkımızla paylaşacağız. Bilindiği gibi cami bu sene restorasyona girecek. Bundan dolayı önümüzdeki birkaç yıl minarelerin onarımı ve iskele kurulmasından dolayı mahya asımına ara verilecek. Selimiye'de ayrı güzel gözüken mahyayı yine dört gözle bekliyoruz."

"Minarelere zararı yok"

Minarelerin mahyaların asılmasına bağlı olarak her hangi bir zarar görmediğini de vurgulayan Güneren, "Selimiye Camisi'nin restorasyon projesi kapsamında minarelerin son durumu bilimsel olarak incelendi. Minarelere mahya asılmasının minarelerin statiği açısından, dayanıklılığı açısından, minarelerde oluşacak korozyon açısından bir zarar bulunmamakta. Bundan dolayı mahyanın asılmasında bir sıkıntı yok." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Osman GünerenSelimiye Camisi
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