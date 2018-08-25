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Selimiye Camisi bayram boyunca doldu taştı

Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi, Kurban Bayramı tatilinde ilgi odağı oldu.

Selimiye Camisi bayram boyunca doldu taştı

Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi, Kurban Bayramı tatilinde ilgi odağı oldu.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 13:48
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Selimiye Camisi bayram boyunca doldu taştı

Kurban Bayramı tatilinde Edirne'ye gelen yerli ve yabancı turistler, Selimiye Camisi'ne yoğun ilgi gösterdi.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi, bayram tatilinde ilgi odağı oldu. Çeşitli illerden gelen vatandaşlar, yurt dışında yaşayan Türkler ve yabancı turistler mimari şaheseri ziyaret etti.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatilinde kentteki ve Saros Körfezi'ndeki otellerin dolduğunu söyledi.

Ege ve Akdeniz kıyılarına gitmeyenlerin tatilini kısa turlar yaparak Edirne ve Trakya'daki tatil yörelerinde geçirdiği belirten Hacıoğlu, "Kısa turlarla Edirne'ye gelenler UNESCO Kültür Mirası Selimiye'yi görmeden gitmediler. Bayramdan önce 150 bin ziyaretçi beklediğimizi belirtmiştik ancak gördüğümüz kadarıyla ziyaretçi sayısı bizim beklentimizin iki katına çıktı." diye konuştu.

Selimiye Camisi'nin önemli bir kültür ve ibadet merkezi olduğunu ifade eden Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Selimiye Camimizi 300 bin kişi ziyaret etti. Çok şükür bu yıl hem anavatana gelirken hem de giderken gurbetçilerimiz camimize uğradılar. Dolayısıyla bu da ayrı bir memnuniyet oluşturdu. Bu hem kentimizin ekonomisine hemde turizmine büyük katkı sağladı. Selimiye ile tarihi camilerimiz de çok sayıda ziyaretçi aldı. Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü Turizm Enformasyon Büromuz bayramın birinci gününden itibaren açıktı ve görevlilerimiz Edirne'ye gelen tarihi ve turistik yerleri görmek isteyenleri bilgilendirdi."

"Selimiye inanç turizminin merkezi"

Selimiye Camisi İmam Hatibi ve müezzini Yusuf Serenli de Selimiye Camisi'nin hem ibadet hem de kültürel anlamda çok önemli bir cami olduğunu söyledi.

Selimiye'nin inanç turizminin merkezi olduğunu belirten Serenli, "Camimiz hem yurt içi hem de yurt dışından çok sayıda ziyaretçi alıyor ancak bayram dolayısıyla bu sayı daha da arttı. Bu dönemde gurbetçilerimiz yaşadıkları ülkeye dönerken camimizi ziyaret edip memlekete veda ettiler. 24 saat bu yoğunluk devam ediyor. Her yaş grubundan ziyaretçimiz var. Çocuklar, büyükler, orta yaşlılar herkes Selimiye'de. Selimiye'deki turizm hareketliliği kente de ekonomik anlamda katkı sağlıyor." diye konuştu.

"Müthiş güzellikte ve mimaride"

İstanbul'dan gelen Aziz Yurt da Selimiye Camisi'ni yıllardır merak ettiğini, ziyaret etmenin bu yıl nasip olduğunu ifade etti.

Kars'tan gelen Serhat Ekinci ise bayram tatili dolayısıyla Edirne'de bulunduğunu belirterek, "Selimiye çok güzel bir cami, tarihi güzellikleri açıkça gösteriyor." diye konuştu.

Selimiye Camisi'ni "müthiş güzellikte ve mimaride" diye tanımlayan Kasım Sezer de "Daha önce gelmiştim ama her geldiğimde Selimiye'yi görmeden, burada ibadet etmeden Edirne'den ayrılmam. Rabb'im burayı yapanlardan ve yaptıranlardan razı olsun." şeklinde konuştu.

Ahmet Tezcan da yıllık iznini Türkiye'de geçirdiğini ve Almanya'ya dönmeden önce Selimiye Camisi'ni ziyaret ettiğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Edirne Kültür Ve Turizm MüdürüSelimiye Camisi
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