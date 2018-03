Selçuk Özdağ’dan 18 Mart mesajı

HASRET DİLEK DELİER

MANİSA

Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yazılı basın açıklamasında bulunan AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, "Milletimiz tarih boyunca, hürriyet ve bağımsızlığına düşkünlüğüyle nam salmış; her türlü zorluğa karşı kanı, canı pahasına mücadele vermekten çekinmemiştir" dedi. Çanakkale Zaferi’nin milli mücadele ruhunun başlangıcı olduğunu belirten Özdağ, “Milletimiz Seddülbahir, Gelibolu, Arıburnu Anafartalar ve Conkbayırı’nda, yediden yetmişe bütün fertleriyle maddi-manevi fedakarlığın sınırlarını zorlayarak, kendinden silah ve teknik bakımdan üstün olan düşman kuvvetlerini bozguna uğratmıştır. Çanakkale Zaferi, taşıdığı özellikler bakımından hem bizim hem de diğer milletlerin mukadderatını tayin etmiştir. Adeta kahramanlık destanı yazan aziz Türk milleti, Balkan Savaşı’ndan kalma mağlubiyeti üzerinden atarak kazandığı zaferle bütün İslam dünyası ve ezilmiş milletler için yeni bir ışık olmuştur. Milletimiz tarih boyunca, hürriyet ve bağımsızlığına düşkünlüğüyle nam salmış; her türlü zorluğa karşı kanı, canı pahasına mücadele vermekten çekinmemiştir. Öyle ki savaşın ardından Britanyalı Devlet Adamı Winston Churchill’ın, ‘Türkler, Çanakkale’yi zorlayan çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısına adeta bir kale gibi dikilmişlerdir’ açıklaması bunun ispatı niteliğindedir” ifadesinde bulundu.



KAHRAMAN ŞEHİTLERİMİZİN ADLARI MİLLETİMİZİN KALBİNDE YAŞIYOR

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bekası ve Türk milletinin huzuru için şehit olan kahramanların hiçbir zaman unutulmayacağını ve anılmaya devam edeceğini ifade eden AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, “Kahraman Şehitlerimizin adları tarihin sayfalarına, milletimizin ise kalplerine altın harflerle yazılmıştır. Çanakkale’den, Trablusgarp’a, İstiklal Savaşı’ndan Terörle Mücadeleye, Fırat Kalkanı Harekatı’na ve en son devam etmekte olan Zeytin Dalı Harekatına kadar, can verip kan dökerek var olduğumuzu gösteren kahramanlarımızı Türk milleti, asla unutmayacaktır. Yapılan bu zorlu mücadeleler, yarınlarımıza ışık tutacak bir anlayış ve ruh yüceliğini de ortaya koymaktadır. Seyit Onbaşı’ya, 275 kiloluk top mermisini namluya sürme kudretini veren; Yahya Çavuşlarla birlikte, Mehmetçiğin göğsünde sembolleşerek 'Çanakkale’yi Geçilmez!' kılan güç; işte o ruh yüceliğinde saklıdır. Bu asil millet, en son 15 Temmuzda, Çanakkale ruhunun yaşadığını ve sonsuza kadar da yaşamaya devam edeceğini bütün dünyaya göstermiştir. Afrin'de terörle mücadele konusunda zafere giden yol ise yine aynı ruha sahip olmaktan geçmektedir" dedi.



DEMOKRASİ VE İSTİKLAL İÇİN İSTİKBAL MÜCADELESİ VERİYORUZ

Türkiye’nin güçlü ve muasır bir devlet olma yolunda istiklal mücadelesinden sonra istikbal mücadelesi de verdiğini belirten AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ sözlerine şöyle devam etti, “Huzurumuz, barışımız, demokrasi ve milletimizin istiklali için istikbal mücadelesi veriyoruz. Bu mücadeleden de zaferle ayrılarak emperyalist oyunlara gereken cevabı vereceğiz. Terörün başını ezecek ve Türkiye’nin süper ülke olması hedefiyle kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı en zor koşullarda, yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı dünyada hiçbir eş değer karşılığı olmayan paha biçilemez büyük bir örnektir. 103 yıl önce kazandığımız Çanakkale Zaferi Cumhuriyetimize hassasiyetle sahip çıkmamız gerektiğini, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi koruyarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşımak için ülke olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışmamızın önemini hatırlatmaktadır. Anadolu toprakları kıyamete kadar bizim olacaktır. Anadolu topraklarında güçlü ve demokrasiyi içselleştirmiş bir orduya, güçlü aynı zamanda üzerine sevgiyi ve ahlakı giydirmiş teknolojiye sahip olmaya devam edeceğiz.”