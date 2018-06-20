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Selçuk Özdağ; “Seçimler demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmeli”

24 Haziran'da gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri öncesinde açıklamada bulunan AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, seçimlerde kazananın Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve demokrasi olacağını belirtti. 

Selçuk Özdağ; “Seçimler demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmeli”

24 Haziran'da gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri öncesinde açıklamada bulunan AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, seçimlerde kazananın Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve demokrasi olacağını belirtti. 

20 Haziran 2018 Çarşamba 11:52
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Selçuk Özdağ; “Seçimler demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmeli”

HASRET DİLEK DELİER


“Öncelikle hem devletimiz için yaşayacağız, hem de hep birlikte kolektif aklı oluşturacağız” diyen Özdağ, “Siyasetçi öncelikle kolektif aklı oluşturmak için yola çıkmalı. Türkiye bizim gözbebeğimiz, canımız, ciğerimiz. Son kalemiz. Bu nedenle alevi-sünni, Kürt-Türk, solcu-sağcı demeden bu devlete, bu vatana sahip çıkmamız gerekiyor. Bunu yaparken de yerli ve milli insanlara ihtiyacımız var” diye konuştu.

AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ 24 Haziran'da gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri öncesinde değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Adaylarının ve siyasi partilerin bir kaç nayhoş olay dışında olgun bir şekilde seçimlere hazırlandığının görüldüğünü kaydeden Özdağ, “Seçimler demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmelidir. Sandıktan halkımızın iradesi ve sağduyusu galip çıkacaktır. Ben 24 Haziran sonrasında da Türkiye'nin ekonomisi, istikrarı ve dış politikasıyla örnek bir ülke olarak Tüm Dünya ülkeleri tarafından takdirle hedefine devam edeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

DEMOKRASİYİ VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ HAKİM KILMALIYIZ

“Türkiye’de demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü içselleştirmek için ne yapılması gerekiyorsa o yapılmalı, Yargı bağımsız ve tarafsız olmalıdır” diyen Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü, “Yargı tarafsız ve bağımsız olmadığı toplumlarda devlet vatandaşını tehdit eder bir aygıta dönüşür. Bu nedenle tarafsız ve bağımsız bir yargıyı inşa etmeliyiz. Bizim rejimimiz Cumhuriyet’tir onu da demokrasi ile taçlandırıyoruz. Adalet, hukuk vazgeçilmezimiz, liyakat ve ehliyet ise olmazsa olmazımız olmalıdır. Devlet liyakat ve ehliyetle yönetilir. Siyasetçiler konuşmalarına, tutumlarına ve yaklaşımlarına dikkat etmelidirler. Bu nedenle halkımızın iradesinin ve sağduyusunun yansıyacağı sonuçtan hangi sonuç çıkarsa çıksın tüm kesimler tarafından saygıyla karşılanmalıdır. Demokrasinin gereği de budur” dedi. 

“ÖNCE DEVLETİM” DEMELİYİZ

“Çalışmanın en güzel yolu hiçbir ayrım yapmadan insanlara ve insanlığa yapılan hizmettir” diyerek sözlerine devam eden Özdağ, “Biz hepimiz Hazreti Adem’in, Hazreti İbrahim’in çocuklarıyız. Biz hepimiz Allah’ın kulları, Hazreti Muhammed’in ümmetiyiz. Dini olmayan yönüyle de baktığımızda biz hepimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin birer vatandaşıyız. Hepimiz birinci sınıf insan olmak için mücadele etmeliyiz. Gelir dağılımında adaleti sağlamak, eğitimde fırsat eşitliğini oluşturmak siyasetçinin görevi olmalıdır. Ebedi devlet olmayıp, devletleri kurma iradesine sahip ebedi milletler vardır. O da aziz Türk milletidir. Vazgeçilmez olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizdir, vatanımızdır, ay yıldızlı bayrağımızdır, birlikte yaşama irademizdir. Devlet olmazsa hiçbir şey yapamayız. Devletin olmadığı yerlerde nelerin yaşandığını hep birlikte görüyoruz. Bu nedenle hem devletimiz için yaşayacağız, hem de hep birlikte kolektif aklı oluşturacağız. Bu nedenle bir siyasetçi öncelikle kolektif aklı oluşturmak için yola çıkmalıdır. Bu nedenle kamplaştırmadan, kutuplaştırmadan Türkiye’yi daha çok kucaklamanın yollarını aramamız gerektiğine inanıyorum” diye ifade etti. 

SİYASETE DEVAM EDECEĞİM

İkametgahının Manisa'da olduğunu ve irtibat bürosonun açık bulunduğunu belirten Özdağ, siyaset devam edeceğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü; “Siyasette bugünü konuşmak yerine yarınlara bakmak gerekir. Milletvekili Aday listesinde yokum diye hizmet etmeyi bırakmadım. Hizmet yolunda verdiğim sözlerimin daima arkasında durdum ve takipçisi oldum. Benim yaşım 59. Siyaset yapmaya devam edeceğim. İnandıklarımı, tecrübelerimi yine aktarmak istiyorum. Milletime hizmet etmek istiyorum. Bunu siyaset sahnesinde yapmaya devam edeceğim. Manisalılara çok teşekkür ediyorum. Manisalılar her seçimde beni bağrına bastı. Ben de bu şehre hep borcumu çalıştım. Aynı kararlıkta bu çalışmalarıma devam edeceğim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
SeçimSelçuk ÖzdağDemokrasiHasret Dilek Delierönce Vatan
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