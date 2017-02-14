'Selam Tevhid' davasında 'Kurt Kanunu' tartışması

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik soruşturmanın yargı ayağını oluşturan ve Yargıtay 16. Ceza Dairesince görülen davanın duruşması, sanık sayısının fazlalığı, Yargıtaydaki salonların yetersizliği nedeniyle Sincan Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda yapılıyor.

Mahkeme heyetinden tepki

Karaali, hak ihlallerinden söz ederken, Kemal Tahir'in Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e suikast planını anlatan "Kurt Kanunu" romanını hatırlatarak, "Ben bu kitabı okudum, bilmem siz okudunuz mu?" diye sordu. Karaali'nin bu benzetmesi mahkeme heyetinin tepkisine neden oldu.

Mahkeme Başkanı Öztunç, "Savunmanın uzun olmasında problem yok ancak iddianame çerçevesinde savunmanızı yapmanızı bekliyoruz." diyerek sanığı uyardı.

Mahkeme Üyesi Hamdi Kara ise "Siz, bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanıyorsunuz. Seçtiğiniz örneklere dikkat edin." diyerek araya girdi. Sanık Karaali'nin "Bu konuda problemim yok, ben de tam bunu ifade edecektim." demesi üzerine Kara, benzetme yapılırken dikkat edilmesini istedi.

Mahkemenin diğer üyesi Mustafa Kurtaran da "Siz, yaptığınız hukuksuzluklar nedeniyle buradasınız." ifadelerini kullandı. Sanıkların "Mahkeme üyesi bu şekilde ifade kullanamaz, görüşünü belirtmiş oluyor." demesine karşılık Kurtaran, "Siz bana Kurt Kanunu'nu hatırlatırsanız, ben de size hatırlatırım. İddianamede öyle yazıyor." diye konuştu.

Yaşanan tartışmanın ardından Karaali, savunmasına devam etti.