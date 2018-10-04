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Sekai Mori'nin Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğu kesinleşti

Dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davasında karar verildi.

Sekai Mori'nin Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğu kesinleşti

Dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davasında karar verildi.

04 Ekim 2018 Perşembe 13:06
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Sekai Mori'nin Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğu kesinleşti

Geçen yıl yaşamını yitiren dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davası karara bağlandı.

Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Sekai Mori'nin avukatı Keiko Torigoe ve Hülya Aksakal ile davalılar Naim Süleymanoğlu'nun kızları Esin ve Sezin Süleymanoğlu'nun vekili Çiğdem Adak katıldı.

Hakim, celse arasında Süleymanoğlu'nun mezarının açılarak doku ve kemik örneklerinin alındığını hatırlattı. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından örnekler üzerine yapılan DNA testi sonucunun dosyaya ulaştığını belirten hakim, gelen raporda Mori'nin yüzde 99,99 ihtimalle Süleymanoğlu'nun kızı olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Davacı Mori'nin avukatı, raporun kendi iddialarını doğruladığını belirterek, talepleri doğrultusunda karar verilmesini istedi.

Davalılar Süleymanoğlu ailesinin avukatı ise raporun bir gün içerisinde düzenlendiğini iddia ederek, "Raporun gerçeğe uygun olmayacağını düşünüyoruz. Bu yönden yeniden rapor alınmasını talep ediyoruz. Aksi takdirde davanın reddine karar verilsin." dedi.

Mahkeme, raporun karar vermeye yeterli ve elverişli olduğunu gerekçe göstererek, yeniden rapor aldırılması yönündeki talebi reddetti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Kiyoko Mori kızı, Japonya Devleti uyruklu 1991 doğumlu Sekai Mori'nin babasının Naim Süleymanoğlu olduğuna hükmetti.

Bu konuda nüfus müdürlüğünce gerekli işlemlerin idari olarak yerine getirilmesine karar veren mahkeme, gerekçeli kararın açıklanmasıyla birlikte taraflara itiraz etme hakları olduğunu hatırlattı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sekai MoriNaim Süleymanoğlu
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