Şehrin yeşiline 'kadın eli' değdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde geçici görev yapan 18 kadın, tüm kenti çiçeklerle donattı.

İşe nisan ayında başlayan kadınlar, özellikle şehrin ana arterleri ve kavşak noktalarındaki refüjlerde eski çiçekleri söküyorlar. Yabani otları temizleyen kadınlar, daha sonra alanı yeni ekim için hazırlıyor.

Mevsimlik çiçeklerin yanı sıra lale dikimi gerçekleştiren kadın işçiler, tüm şefkatlerini bitkilere vererek şehrin güzelliğine güzellik katmak için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kenti bir park alanına dönüştürmenin en büyük hedeflerinden biri olduğunu söyledi.

Çevreyi korumak ve kentteki havanın daha temiz hale gelmesi için başta altyapı olmak üzere çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlatan Çakır, şehirlerin büyümesi, araçların çoğalması ve günlük yaşamdaki koşuşturmaların insan üzerinde olumsuz bir etki bıraktığını kaydetti.

Olumsuz kent etkisini azaltabilmek, her yeri bir çiçek bahçesine dönüştürmek için gayret ettiklerini ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Bunlara kadın elinin değmesi ayrı bir güzellik veriyor. Daha verim aldığımızı görüyoruz. Onların daha hassas davrandıklarını görüyoruz. Onlarla birlikte yapmış olduğumuz bu çalışmalarla daha büyük bir katma değer sağlandığını görüyoruz. Kadınlarımızın işi severek yaptıklarına şahitlik ediyoruz. Dolayısıyla çiçek dikimi, bakımı, budamasına kadar bu kadınlarımızın daha hassas ve işini severek yaptığını görüyoruz. Severek yapılan her işten de verim alındığını biliyoruz."

Anne şefkatiyle dikim yapıyorlar

İşçilerden Pınar Arslan ise ellerinden geldiğince kenti daha güzel göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Toprakla iç içe olmanın kendileri için çok güzel bir şey olduğunu ve severek çalıştıklarını dile getiren Arslan, "Biz sonuçta çocuklarımız gibi seviyoruz çiçekleri, toprağı. Bitkilerle daha ilgiliyiz, toprağa daha özenle dikiyoruz. Bir anne gibi seviyoruz. Onlara şekil vermek, dikmek bu şekilde güzelleştirmek hoşumuza gidiyor." diye konuştu.

Ayfer Coşkun da 7 aydır kentte ellerinin değmediği bir yerin kalmadığını dile getirerek, "Çiçeklere bir anne şefkatiyle yaklaşıyoruz. Ben ve arkadaşlarımız çiçekleri alıyoruz seviyoruz, öpüyoruz ondan sonra toprağa gömüyoruz. Buralardan geçerken yanımızdaki arkadaşlarımıza hep söylüyoruz buralarda biz çalıştık diye şaşırıyorlar. Biz işimizden memnunuz. Yöneticilerimiz de çok iyi. Bu işimizin devamını istiyoruz." dedi.