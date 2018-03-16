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"Şehitlerimizin kanları asla yerde bırakılmayacak"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar mensupları tarafından şehitlerimizin kanları asla yerde bırakılmayacak, sevdiklerinin gözyaşlarının hesabı sorulacaktır." dedi.

"Şehitlerimizin kanları asla yerde bırakılmayacak"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar mensupları tarafından şehitlerimizin kanları asla yerde bırakılmayacak, sevdiklerinin gözyaşlarının hesabı sorulacaktır." dedi.

16 Mart 2018 Cuma 13:28
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"Şehitlerimizin kanları asla yerde bırakılmayacak"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar mensupları tarafından şehitlerimizin kanları asla yerde bırakılmayacak, sevdiklerinin gözyaşlarının hesabı sorulacaktır." dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar "Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla hareket eden ordumuzun kahraman şehitlerinden bizlere miras kalan o yüce ruh, bugün terörle mücadele harekatı, 15 Temmuz menfur darbe girişimi, Fırat Kalkanı ve halen yürütmekte olduğumuz Zeytin Dalı Harekatı’nda ortaya konan fedakarlık ve kahramanlıkların da ilham kaynağı olmuştur." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay BaşkanıOrgeneral Hulusi AkarTSK
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