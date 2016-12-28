Fırat Kalkanı Harekatı

'nda yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde

şehit

olan sözleşmeli er

Muhammed Bozarslan

'ın cenazesi memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde toprağa verildi.

Van'dan helikopterle Adilcevaz'daki Sukay Park alanına getirilen Bozarslan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, kortej yürüyüşüyle Belediye Meydanı'ndaki tören alanına getirildi.

Daha sonra İl Müftü Vekili Ramazan Çiftçi, Bozarslan'ın cenaze namazını kıldırarak, dua etti.

Bozarslan'ın naaşı baba evinde helallik alınmasının ardından Burhaniye Mezarlığı'nda defnedildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Altıparmak'ın cenazesi, memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Altıparmak'ın naaşı, Akyol Mezarlığı Morgu'ndan alınarak, helallik alınması için Taraşçı Mahallesi'ndeki dedesi İsmail Altıparmak'ın evine getirildi.

Şehit Altıparmak'ın naaşı, meydan kılınan cenaze namazının ardından Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Furkan Yavaş, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin bertaraf edilmesi ve hudut güvenliğinin artırılması amacıyla başlatılan harekatta Halep kentine bağlı El Bab yakınlarında geçen hafta şehit olan Yavaş'ın naaşı, Gaziemir ilçesindeki baba evine getirilip burada "helallik" alınmasından sonra Gülhane Camisi'ne götürüldü.

Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazından sonra şehidin naaşı, tekbirler eşliğinde taşınarak cenaze aracına konuldu.

Şehit Furkan Yavaş'ın cenazesi, Kadifekale Hava Şehitliğinde toprağa verildi.