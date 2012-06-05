Şehitlerimizi uğurladık

ANKARA/OSMANİYE - Binbaşı Ercan Kurt için Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazına Kurt'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Azerbaycan İçişleri Bakanı Ramil Usubov, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Murat Bilgel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bazı milletvekilleri, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, çok sayıda askeri personel ve emniyet teşkilatı mensubu katıldı.



Cenaze namazının ardından bir süre top arabasında taşınan Kurt'un naaşı, defnedilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliği'ne götürüldü.

Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Açıcı'nın cenazesi de Osmaniye'de toprağa verildi.

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından Osmaniye Müftü Yardımcısı Behçet Bilgin, cenaze namazını kıldırdı. Namazın ardından şehidin naaşı askeri törenle götürüldüğü Karacalar Mezarlığı'na defnedildi.