Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Şehitlerimizi uğurladık

Diyarbakır Lice'de mayın patlaması sonucu şehit olan Lice Jandarma İlçe Komutanı Kurmay Binbaşı Ercan Kurt ve Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Açıcı son yolculuklarına uğurlandı

Şehitlerimizi uğurladık

Diyarbakır Lice'de mayın patlaması sonucu şehit olan Lice Jandarma İlçe Komutanı Kurmay Binbaşı Ercan Kurt ve Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Açıcı son yolculuklarına uğurlandı

05 Haziran 2012 Salı 15:05
532 Okunma
Şehitlerimizi uğurladık
ANKARA/OSMANİYE - Binbaşı Ercan Kurt için Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazına Kurt'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Azerbaycan İçişleri Bakanı Ramil Usubov, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Murat Bilgel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bazı milletvekilleri, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, çok sayıda askeri personel ve emniyet teşkilatı mensubu katıldı. 

Cenaze namazının ardından bir süre top arabasında taşınan Kurt'un naaşı, defnedilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliği'ne götürüldü. 
Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Açıcı'nın cenazesi de Osmaniye'de toprağa verildi.
Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından Osmaniye Müftü Yardımcısı Behçet Bilgin, cenaze namazını kıldırdı. Namazın ardından şehidin naaşı askeri törenle götürüldüğü Karacalar Mezarlığı'na defnedildi.

AA

Son Güncelleme: 05.06.2012 07:06
Anahtar Kelimeler:
Şehit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ