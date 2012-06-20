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Şehitlerimize gözyaşlarıyla veda

Yüksekova'da şehit olan 8 asker için düzenlenen cenaze töreninde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehitlerimize gözyaşlarıyla veda

Yüksekova'da şehit olan 8 asker için düzenlenen cenaze töreninde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel gözyaşlarına hakim olamadı.

20 Haziran 2012 Çarşamba 09:24
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Şehitlerimize gözyaşlarıyla veda

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Yeşiltaş Karakolu'na düzenlenen saldırıda şehit olan 8 asker için Van'da tören düzenlendi.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığı'nda düzenlenen tören, şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşının, askerlerin omzunda alana getirilmesiyle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Muharrem Metin Özbek, vatanın bekası ve milletin bölünmez bütünlüğünü hedef alan terör örgütüne karşı yürütülen mücadelede, vazifesi uğruna canını hiçe sayarak feda eden kahraman silah arkadaşlarını ebediyete yolcu etmenin acısı ve aynı zamanda onuru ve gururu içinde olduklarını söyledi.

Özbek, ''Görevimize ve kendimize olan inancımız karşısında terör örgütü eriyip gidecek ve hayalleri gibi karanlık dünyalarında yok olacaktır" dedi.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın okuduğu duadan sonra 8 şehidin cenazesi memleketlerine uğurlandı.

Törene şehit ailelerinin yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Hakkari Valisi Orhan Alimoğlu, Van Vali Vekili Atay Uslu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Yaralı askerlere ziyaret
Orgeneral Özel ve Bakan Şahin, törenin ardından saldırıda yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti.
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde doktorlardan yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi alan Orgeneral Özel ve Şahin, daha sonra yaralı askerlerin tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesine geçti.

AA

Son Güncelleme: 20.06.2012 05:17
Anahtar Kelimeler:
Şehitlerimize Gözyaşlarıyla Veda
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Alpay Baykurt 2012-06-21 01:04:21

su icerideki komutanlarimizi cikartin artik allah askina.dusmanlarimiza firsat vermeyiniz.

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