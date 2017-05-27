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Şehitlerimiz son yolculuklarına uğurlandı

Tendürek Dağı'nda ve Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan askerler son yolculuklarına uğurlandı.

Şehitlerimiz son yolculuklarına uğurlandı

Tendürek Dağı'nda ve Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan askerler son yolculuklarına uğurlandı.

27 Mayıs 2017 Cumartesi 15:58
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Şehitlerimiz son yolculuklarına uğurlandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Abuzer Doğan'ın cenazesi, Kayseri'de toprağa verildi.

Şehit Doğan'ın (24) naaşı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyyid Burhaneddin Binası morgundan alınarak Gesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Doğan için Kalem Kırdı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin kardeşi Berkan Doğan, tabutun başında Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" adlı şiirinin bir bölümünü okudu. 

İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından top arabasıyla Kayseri Garnizonu ve Hava Şehitliği'ne götürülen şehit Doğan'ın naaşı burada defnedildi.

Şehit Uzman Çavuş Bayram Çankırı'da toprağa verildi

Tendürek Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Bayram, memleketi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı.

Uçakla Ankara'ya getirilen Yavuz Bayram'ın naaşı (24), karayoluyla memleketi Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi Yukarı Alagöz köyüne götürüldü. 

Naaş, cenaze aracıyla baba ocağına getirildiğinde, şehidin eşi Yasemin, annesi Afife, babası Kamil, kız kardeşleri İlknur, Mahmure ve Ceylan Bayram ile yakınları gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından köy camisine götürülen Bayram'ın cenazesi, öğle namazının ardından asker ve vatandaşların omuzlarında törenin yapılacağı mezarlık alanına taşındı. 

Çankırı Müftü Yardımcısı Uğur Demirel tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Bayram'ın naaşı, askerler ve vatandaşların omzunda mezarlığa götürülerek aile kabristanlığında defnedildi.

Yozgat şehidini uğurladı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Peker'in cenazesi, memleketi Yozgat'ta toprağa verildi. 

Peker için öğle vakti Cumhuriyet Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şehidin babası Yetiş Peker ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Şehidin annesi Songül Peker, "Ağlamayacağım kuzum, vatan sağ olsun kuzum. Vatana ben seni kurban verdim yavrum. Sen beklemeseydin biz buralarda duramazdık yavrum. Sen canını feda ettin bizim için yavrum. Ağlamayın, düşmanları sevindirmeyin." dedi. 

Şehidin Hakkari'de uzman çavuş olarak görev yapan ikiz kardeşi Ertan Peker de kardeşinin fotoğrafını öpüp tabuta sarıldı. 

Eşinin kamuflajıyla törene katılan Sema Peker ise şehidin tabutunun başında, "Ağlamıyorum aşkım, ağlamıyorum. Bıraktığın gibi dimdik duruyorum kurban olduğum. Kimseyi sevindirmiyorum. Kimseyi ağlatmıyorum arkandan. Söylediğin gibi yapıyorum. Kimsenin ağlamasına müsaade etmiyorum. Biz seni onurunla, şerefinle, uğurluyoruz." diye gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Salih Sezik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Yozgat Şehitliği'ne defnedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AğrıTendürek DağıAbuzer DoğanŞehitlerimiz Son Yolculuklarına UğurlandıŞehitlerimiz
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