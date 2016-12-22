Moldova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Octavian Calmic ve Gagavuz Özerk Bölgesi Başkanı Irina Vlah, Şehitler Tepesi'ni ziyaret etti. Calmic ve Vlah, anma noktasına çelenk bırakarak, alandan ayrıldı.
Anadolu Başsavcıvekili Uğur Seçkin, Maltepe Cezaevi Savcısı Emin Cevahiroğlu, Anadolu Yakası'ndaki cezaevi müdürleri ve bir grup personel de anma noktasına gelerek çiçek bıraktı. Grup, cezaevi vaizleri tarafından Kuran-ı Kerim okunması ve edilen duaların ardından bölgeden ayrıldı.
Şişli Kurtuluş Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Türk Anneler Derneği, Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN), Kağıthane Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ümraniye Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri de Şehitler Tepesi'ne çiçek bırakıp, şehitler için dua etti.
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