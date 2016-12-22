Orta Anadolu Süs Bitkileri

ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile Süs Bitkileri Üreticileri Birliği üyeleri, İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan

44 polis ve vatandaş için

Şehitler Tepesi'ne

44 bin karanfil

bırakacak.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, süt bitkileri üreticileri ve ihracatçıları olarak teröre karşı ortak ses vereceklerini söyledi.

Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışı kaynaklı terör saldırılarına karşı dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mücadele verdiğine işaret eden Bağdatlıoğlu, "Ülkemizin, birliğimizin ve huzurumuzun hedef alındığı kirli bir oyun oynanıyor. Türkiye süs bitkileri sektörü olarak bu tuzağa asla düşmeyeceğiz. Ülkemizin birliğini korumak için her zaman olduğu gibi üstün bir gayretle mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

10 Aralık'ta İstanbul'da meydana gelen terör saldırısında şehit olan polis ve vatandaşlar için yarın saat 14.00'te saldırının gerçekleştiği Şehitler Tepesi'ne 44 bin karanfil bırakacaklarını belirten Bağdatlıoğlu, "Barışın, kardeşliğin, masumiyetin sembolü olan çiçeklerle şehitlerimizi bir kez daha anacağız." ifadesini kullandı.

AA