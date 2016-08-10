Şehitler son yolculuklarına uğurlanıyor

DİYARBAKIR
Diyarbakır'ın Lice-Kulp ilçeleri arasında gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu şehit düşen uzman çavuşlar, Kadir Karaman ve Salih Hayırsöz için tören düzenlendi.
Diyarbakır Asker Hastanesi'ndeki törende, şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında katafalka konuldu.
Daha sonra şehitlerin öz geçmişleri okunarak, saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi.
Vali Hüseyin Aksoy, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Dicle Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Gülfettin Çelik'in de katıldığı törenin ardından, şehit Karaman'ın cenazesi Çorum'un İskilip ilçesine, şehit Hayırsöz'ün cenazesi de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine gönderildi.
AA