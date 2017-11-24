Şehitler Kenti Sarıkamış Kültür Evi'ne Kavuştu

AYSUN KAYA’YI GÖRENLER İNANAMADI

Kars Sarıkamış’ta unutulmaz bir açılış gerçekleşti. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçısı Aysun Kaya, babası Rasim Kaya bölge kültürünü ve tarihini içinde barındıran “Kültür Evi” açılışında önemli isimleri ağırladı. Açılışa Sarıkamış Belediye başkanı Göksal Toksoy, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman’ın yanısıra iş dünyasının önemli isimler katıldı. Açılış kurdelasını kesen Kaymakam Yusuf İzzet Karaman Sarıkamış'ın anlam ve önemine vurgu yaparken bölge halkının kültürünü bu şekilde daha güzel tanıtabileceklerini söyledi. Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy ise konuşmasında açılan Kültürevi’nin Kars - Sarıkamış’ın tarihini ve kültürünü gelecek kuşaklara taşıyacak önemli yaşam araçlarını bünyesinde topladığını ifade etti. “Kültür Evi” kurucusu Rasim Kaya bölgeye dair Osmanlı-Rus harbinde kullanılan silahlardan tutun müzik malzemeleri, mutfak eşyalarından farklı eserleri Kültürevi bünyesinde topladıklarını, bunlara gelecek kuşaklara taşımayı hedeflediklerini dile getirdi.

“SARIKAMIŞ’A SULTAN GELMİŞ!"

Ünlü sanatçı Ömer Danış ve Aysun Kaya açılışa katılan misafirleri şarkılarıyla büyüledi. Türk Halk Müziği sanatçısı Aysun Kaya ve Fantezi Müziğinin önemli sanatçılarından Ömer Danış şarkılarıyla Sarıkamış gençlerini coşturdu. Halaylarla coşan Sarıkamış gençliği sanatçılara yoğun ilgi gösterdi. Kültürevi açılışı için Sarıkamış’a gelen sanatçı Aysun Kaya ve Ömer Danış, Sarıkamış Şehitliği’ne giderek şehitler için dualar okudu. İkili daha sonra şehrin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti. Hayranları tarafından Türkan Şoray’ın gençliğine benzetilen Aysun Kaya, memleketi Sarıkamış’ta heyecan yarattı. Gözlükleri, kırmızı şapkası ve kıyafetiyle tıpkı Türkan Şoray’ı andıran Aysun Kaya, “Sarıkamış’a Sultan Gelmiş” söylentilerine neden oldu. Aysun Kaya, gördüğü ilgi karşısında oldukça duygulandı.

FIKRA GİBİ OLAY... “BESTE YAPACAĞIM, AYI İZLEMEK İSTİYORUM” DİYEN ÖMER DANIŞ’I GERÇEK AYI’LARIN KARŞISINA ÇIKARDILAR

Sanatçı dostu Aysun Kaya’nın babasının açtığı Kültürevi açılışana katılan Fantezi Müzik yorumcusu Ömer Danış, bölge sakinlerine akşam saatlerinde “Beste yapmak için ilham arıyorum. Beni Ay’ı izlemeye götürür müsünüz” talebinde bulundu. Sarıkamış gençleri Ömer Danış’ı gecenin geç saatlerinde ormanlık bölgeye götürdü. Başlangıçta durumu anlamayan Danış, çöplükte karınlarını doyuran gerçek Ayı’ları görünce şok oldu. Kalabalık Ayı grubu karşısında panikleyen Ömer Danış, gençlerden hemen otele dönmelerini istedi. Kahkahalara boğulan ve olayın şokunu üzerinden atlatamayan Ömer Danış “Bana bunu anlatsalar inanmazdım. Ben romantik bir ortam için Ay izlemeyi beklerken gerçek Ayı’ları karşımda görünce ne yapacağımı şaşırdım. Sarıkamışlıların gerçekten Ayı izleme seansları varmış. Onlarda bunu sandılar” şeklinde konuştu.