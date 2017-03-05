Şehit ve gaziler için 50 metreden gösteri inişi

AKSARAY

Aksaray'da, AFAD Dağ Arama Kurtarma ekipleri, şehit ve gaziler için 50 metre yüksekliğindeki binadan gösteri inişi gerçekleştirdi.

"Deprem Haftası" dolayısıyla Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen etkinlikte 6 kişilik ekip, 50 metre yüksekliğindeki binaya çıktı.

Buradan halatlar yardımıyla, şehit ve gazilerin isimlerinin yer aldığı pankartla iniş yapan ekibin gösterisine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Aksaray İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cezmi Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 kişilik Dağ Arama Kurtarma ekiplerinin bulunduğunu söyledi.

Ekibin profesyonel şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Türkmen, "Etkinlik kapsamında arkadaşlarımız şehit ve gazilerimiz anısına gösteri inişi yaptı. Vatan için gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen şehitlerimizi ve gazi olmuş vatandaşlarımızı bu şekilde anmak istedik." diye konuştu.