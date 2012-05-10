Şehit uzman son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli kırsalında güvenlik güçlerinin yürüttüğü arazi arama tarama faaliyetleri sırasında mayına basarak şehit düşen Uzman Onbaşı Uğur Saka'nın cenazesi, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de katıldığı törenin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde toprağa verildi.
Elazığ'da düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Nurdağı'na getirilen şehidin naaşı, baba evine götürüldükten sonra cenaze aracıyla Hurşit Camisi'ne getirildi. Cenaze aracından alınan tabut, bir süre askerlerin omuzlarından taşınarak katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin özgeçmişi okundu.
Gaziantep Müftüsü Prof. Dr. Ali Bakkal'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, askerlerin omuzlarında cenaze aracına konuldu. Şehit Uzman Onbaşı Uğur Saka, ilçe mezarlığında toprağa verildi.