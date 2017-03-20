Şehit uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Zinnur Ezim'in (27) cenazesi, memleketi Osmaniye'de defnedildi.

Şehit Ezim'in askeri uçakla Adana'ya getirilen naaşı, helikopterle Osmaniye'ye götürüldü. Kurtuluş Mahallesi Temel Sokak'taki babaevine getirilen cenaze için burada helallik alındı. Bu sırada Ezim'in uzman çavuş ağabeyi Resul ile diğer ağabeyi Zübeyr Ezim ve yakınları gözyaşı döktü. Baba Mehmet Ezim de "27 yaşında istedi Allah onu, ne yapayım?" diye ağladı.

Daha sonra merkeze bağlı Şekerdere köyüne götürülen Ezim'in cenazesi, Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun mezarlıkta kıldırdığı namaz sonrası toprağa verildi.

Oğlunun mezarı başına gelen anne Hatice Ezim de "Kuzum" diyerek gözyaşı döktü.

Törene Ezim'in yakınları ile Osmaniye Valisi Kerem Al, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, milletvekilleri, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ve vatandaşlar katıldı.