Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109815
ALTIN
146.462
DOLAR
3.4410
STERLİN
4.4613
EURO
4.1461
“Bu Yüzden” Uğur diyoruz
“Bu Yüzden” Uğur diyoruz
'30 Ağustos' afişi
'30 Ağustos' afişi
4 il için sağanak uyarısı
4 il için sağanak uyarısı
İhracat rakamları açıklandı
İhracat rakamları açıklandı
Doğalgaz talebi artacak
Doğalgaz talebi artacak

Şehit Uzman Onbaşı Meriç'in cenazesi toprağa verildi

Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Meriç, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Onbaşı Meriç'in cenazesi toprağa verildi

Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Meriç, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

29 Ağustos 2017 Salı 16:02
0 Okunma
Şehit Uzman Onbaşı Meriç'in cenazesi toprağa verildi

Şırnak'ta 11 Ağustos'ta terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Meriç için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazı sonrası tören düzenlendi.

Törene, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Genelkurmay İkinci Başkanı Ümit Dündar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bazı milletvekilleri, garnizonda görevli subay ve astsubaylar ile vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri camiye gelişlerinde avludaki şehidin annesi Zöhre, babası Süleyman ve diğer şehit yakınlarına taziyelerini iletti.

Kılınan cenaze namazının ardından TBMM Başkanı Kahraman, Orgeneral Akar, Başbakan Yardımcısı Bozdağ ile bakanlar Soylu ve Canikli, bir süre omuz vererek Meriç'in tabutunu taşıdı. Daha sonra şehidin tabutu, askerlerce top arabasına alındı.

Şehidin naaşı cami avlusundan çıkarılırken gerçekleştirilen "ihtiram yürüyüşü" sırasında ilk kez Jandarma Bandosu tarafından Buhuri̇zade Mustafa Efendi̇'nin (Itri) "Tekbir" adlı eseri çalındı.

Cenaze töreni boyunca Zöhre Meriç'in yanında duran Bakan Sarıeroğlu, acılı anneyi teskin etmeye çalıştı.

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Meriç'in naaşı, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakŞehit Uzman Onbaşı MeriçCenazesi Toprağa VerildiHulusi AkarBaşbakan Yardımcısı Bekir BozdağJandarma Uzman Onbaşı Muhammed Meriç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sunucu Şaşmaz son yolculuğuna uğurlandı
Sunucu Şaşmaz son yolculuğuna uğurlandı
Bayramda hava mevsim normallerinde olacak
Bayramda hava mevsim normallerinde olacak
Sanık eşinin 'Cengaverler' yazılı krokisine soruşturma
Sanık eşinin 'Cengaverler' yazılı krokisine soruşturma
İstanbul için fırtına uyarısı
İstanbul için fırtına uyarısı
Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Hatay'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
Hatay'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
Sağlık Bakanlığından bayram genelgesi
Sağlık Bakanlığından bayram genelgesi
İnternet dolandırıcılığı operasyonu: 3 gözaltı
İnternet dolandırıcılığı operasyonu: 3 gözaltı
'30 Ağustos' afişi
'30 Ağustos' afişi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ