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Şehit Uzman Onbaşı Dut son yolculuğuna uğurlandı

Siirt'te terör örgütü PKK'nın saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Dut'un cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi.

Şehit Uzman Onbaşı Dut son yolculuğuna uğurlandı

Siirt'te terör örgütü PKK'nın saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Dut'un cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi.

02 Nisan 2018 Pazartesi 14:32
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Şehit Uzman Onbaşı Dut son yolculuğuna uğurlandı

Siirt'te terör örgütü PKK'nın saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Konya Havalimanı'ndan alınan şehidin cenazesi, karayoluyla Ereğli ilçesindeki babaevine getirildi.

Şehit Dut'un naaşı, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ilçe merkezindeki tarihi Ulu Cami'ye götürüldü. Anne Muhsine ile baba Mustafa Dut, oğullarının tabutuna sarılarak fotoğrafını öptü.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de görev yaptığı öğrenilen şehidin kardeşi Jandarma Uzman Çavuş Akif Dut'u, yakınları ve silah arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

Cenaze törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, baba Mustafa Dut'a taziye dileklerini iletti.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Ali Akpınar'ın kıldırdığı namazın ardından Meydanbaşı Mezarlığı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınları ile Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş'un yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SiirtPKKEmre Dut
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