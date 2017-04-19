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Şehit Uzman Onbaşı Bahçe son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki terör saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Onbaşı Abdulkadir Bahçe'nin cenazesi, memleketi Van'da toprağa verildi.

Şehit Uzman Onbaşı Bahçe son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki terör saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Onbaşı Abdulkadir Bahçe'nin cenazesi, memleketi Van'da toprağa verildi.

19 Nisan 2017 Çarşamba 16:42
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Şehit Uzman Onbaşı Bahçe son yolculuğuna uğurlandı

VAN

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki terör saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Abdulkadir Bahçe için Van'ın Erciş ilçesi Aşağı TOKİ Sahil Kent Mahallesi'ndeki Büyük Hafız Camisi'nde tören düzenlendi.

Şehidin annesi Gönül Bahçe, cenaze aracının arkasından, "Kınalı kuzum nereye gittin. Seni son bir kez daha göreyim." diyerek ağıt yaktı.

Vali İbrahim Taşyapan, şehidin anne ve babasına taziyelerini ileterek, teselli etmeye çalıştı. Törende vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK", "Bir ölür bin diriliriz" sloganları attı.

Şehit Bahçe için kılınan cenaze namazı sonrası, İl Müftüsü Nimetullah Arvas dua okudu.

Askeri tören birliği ve vatandaşlar, şehidin tabutunu omuzlayarak, Türk bayrakları ve tekbirler eşliğinde Halim Hoca Mezarlığı'na taşıdı.

Şehit Bahçe, burada dualarla toprağa verildi. Bu sırada şehidin silah arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak mevkisi Karaburun köyü yakınlarında PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Uzman Onbaşı Abdulkadir Bahçe, Van'da tedavi gördüğü Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde şehit olmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Şehit Uzman OnbaşıSon Yolculuk
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