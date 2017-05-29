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Şehit Uzman Çavuş Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün şehit olan Yılmaz, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün şehit olan Yılmaz, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

29 Mayıs 2017 Pazartesi 14:29
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Şehit Uzman Çavuş Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta 16 gün önce PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Oğuzhan Yılmaz, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'dan getirildiği Osmaniye Devlet Hastanesinin morgundan alınan Yılmaz'ın cenazesi, merkeze bağlı Sakızgediği köyündeki babaevine götürüldü. Şehit ağabeyinin cenazesini yolda karşılayan kardeşi Cengiz Yılmaz, tabuta sarılıp cenaze aracıyla birlikte yürüdü.

Babaevinde helallik alınmasının ardından cenaze, törenin yapılacağı köydeki alana getirildi. Şehidin eşi Özlem, annesi Eşe ve babası Celal Yılmaz ile kardeşleri, şehidin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. 

İl müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene Osmaniye Valisi Kerem Al, milletvekilleri, Garnizon Komutanı ve 39. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakPKKGülhane Eğitim Ve Araştırma HastanesiTankçı Uzman Çavuş Oğuzhan YılmazOsmaniye
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