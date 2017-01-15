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Şehit Uzman Çavuş Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Kaya'nın cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Kaya'nın cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi.

15 Ocak 2017 Pazar 10:30
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Şehit Uzman Çavuş Kaya son yolculuğuna uğurlandı

ADANA

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca 12 Ocak'ta başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu" kapsamında girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Kaya, memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin naaşı, karayoluyla Yumurtalık ilçesi Zeytinbeli Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Helallik alındığı sırada şehidin eşi Leyla ve kız kardeşi Burcu Kaya, cenaze aracına çıkarak üzerinde şehidin mavi beresi bulunan tabuta sarıldı. Cenaze aracı camiye gidene kadar tabutun yanından ayrılmayan Burcu ve Leyla Kaya, gözyaşı döktü.

Leyla Kaya bu sırada "Yavaş gidin doyamadım. Yeter artık kalk, selvi boylum nereye gidiyorsun?" diyerek ağladı. Babası Bedir Kaya da tabuta sarılarak "Samet'im gitme" diye ağıt yaktı.

Cenazenin mahalledeki camiye getirildiği sırada Kaya'nın yakını olduğu ileri sürülen kişi, bir çelengin üzerindeki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının bulunduğu yazıyı yırtıp, "PKK'lılara dost deyip şehitlere çelenk göndermesinler. CHP zihniyeti, Kılıçdaroğlu." diyerek yere attı.

Adana İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından kıldırılan namazın ardından Türk bayrağına sarılı tabut cenaze aracına konuldu. Araç hareket etmeden önce şehidin eşi Leyla Kaya uzun süre tabuta sarıldı ve öptü.

Leyla ve Burcu Kaya, camiden mezarlığa gidene kadar da araçta tabuta sarılarak yolculuk yaptı. Şehidin mavi beresi tören boyunca tabutun üstünde yer aldı.

Şehit Kaya'nın cenazesi mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın ile askeri ve mülki erkan katıldı. 

AA

Son Güncelleme: 15.01.2017 13:32
Anahtar Kelimeler:
Jandarma Uzman çavuşSamet KayaUzman çavuşŞehit
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