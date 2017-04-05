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Şehit Uzman Çavuş Bingöl son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Bingöl, memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Bingöl son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Bingöl, memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı.

05 Nisan 2017 Çarşamba 14:37
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Şehit Uzman Çavuş Bingöl son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Ufuk Bingöl, memleketi Giresun'da toprağa verildi.

25 yaşındaki Bingöl'ün naaşı, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morgundan cenaze nakil aracıyla konvoy eşliğinde tören alanına getirildi.

Giresun Merkez Hacı Miktat Camisi'nde düzenlenen törende, ayakta durmakta zorluk yaşayan baba Arif Bingöl'ü askerler teskin etti.

Şehidin eşi Ayşegül Bingöl, kucağında 1,5 yaşındaki kızı Eylül ile tabutun başına gelerek asker selamı verdi. Kızına babasının fotoğrafını gösteren Bingöl, "Bak kızım baba" diyerek gözyaşı döktü. Ayrıca Eylül Bingöl'ün elinde oyuncaklar olduğu görüldü.

İl Müftüsü Muhittin Oral'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından dua edildi. Şehidin naaşı, meslektaşlarının omzunda cenaze aracına götürülürken Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, baba Bingöl'ün koluna girerek kendisini teselli etmeye çalıştı.

Şehit Uzman Çavuş Ufuk Bingöl'ün naaşı, Esentepe köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Hasan Karahan, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Giresun milletvekilleri Cemal Öztürk, Sabri Öztürk, CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu ile daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu arada, tören sonrası ellerinde Türk barağı eşliğinde toplanan vatandaşlar, "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" ve terör aleyhine slogan attı.

Öte yandan şehit Bingöl'ün annesi Emine Bingöl'ün, yaklaşık 15 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakŞırnakta Terör örgütüPKKUzman Çavuş Ufuk Bingöl
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