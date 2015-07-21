Şehit Ünal'ın cenazesi Adıyaman'a getirildi

ADIYAMAN - Güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan uzman onbaşı Müsellim Ünal'ın otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adıyaman'a getirildi.



Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesindeki Kurk ve Derinsu mevkilerinde arazi arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçlerine terör örgütü PKK üyelerince ateş açılması sonucuşehit olan Ünal'ın cenazesinin, Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morgunda gece yapılan otopsi işlemi tamamlandı.



Askerler tarafından alınarak Malatya Hava Lojmanları Tulga 1 Kışlası'na getirilen şehidin cenazesi, helikopterle Adıyaman'a gönderildi.



Adıyaman Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait pistine inen helikopterden ambulansa alınan Ünal'ın cenazesi, daha sonra Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.



Şehidin cenazesi, yapılacak törenin ardından memleketi Kayseri'ye gönderilecek.



Adıyaman'da, güvenlik güçlerine terör örgütü PKK mensuplarınca ateş açılması sonucu çıkan çatışmada bir askerşehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

