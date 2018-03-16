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Şehit Teğmen Kır son yolculuğuna uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Muhammed Kır, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Teğmen Kır son yolculuğuna uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Muhammed Kır, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

16 Mart 2018 Cuma 15:26
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Şehit Teğmen Kır son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda, PYD-YPG/PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Muhammed Kır'ın (25) Türk bayrağına sarılı naaşı, yakınları ve askeri erkan tarafından Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Askeri erkan tarafından bir süre omuzlarda taşınıp cenaze nakil aracına konulan Kır'ın naaşı, konvoy eşliğinde kent merkezindeki Ulu Cami yanındaki Çifte Minareli Medrese önüne getirilip katafalka konuldu. Bu sırada şehit Kır'ın kuzeni üsteğmen Abdulkadir Dal, naaşa sarıldıktan sonra üsteğmen rütbelerini söküp şehide saygısından dolayı tabutun üzerine bıraktı.

Medrese önünde cuma namazı sonrası düzenlenen törende İl Müftü Vekili Fikrullah Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehidin yakınlarını yalnız bırakmadı

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan şehidin babası Zeki Kır ile yakınlarına başsağlığı diledi. Çalık ile Taşkesenlioğlu da şehidin diğer yakınlarını teselli etti.

Vatandaşlar şehit teğmen Kır'ın naaşının tören mangasınca top arabasına götürülmek üzere taşınması sırasında "Şehitler Ölmez Vatan bölünmez" sloganı attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada vatandaşların yanına giderek onlarla tokalaştı. Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı otobüsüne bindi.

Daha sonra Kars Kapı Şehitliği'ne getirilen Kır'ın naaşı, burada top arabasından alınıp tören mangası ve yakınlarınca omuzlarda taşınıp mezarlığa getirildi.

Şehit Piyade Teğmen Kır'ın naaşı burada okunan duaların ardından defnedildi.

Defin işleminin ardından askerlerin saygı atışı yaptığı tören sonrası, şehidin naaşına örtülen Türk bayrağı Vali Azizoğlu tarafından şehit babası Zeki Kır'a teslim edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı HarekatıDeaşPKK
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