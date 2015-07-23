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Şehit polisler son yolculuklarına uğurlanıyor

Terör örgütü PKK mensuplarınca Ceylanpınar'daki evlerinde şehit edilen 2 polis memuru için Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi

Şehit polisler son yolculuklarına uğurlanıyor

Terör örgütü PKK mensuplarınca Ceylanpınar'daki evlerinde şehit edilen 2 polis memuru için Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi

23 Temmuz 2015 Perşembe 12:07
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Şehit polisler son yolculuklarına uğurlanıyor

ŞANLIURFA - Terör örgütü PKK mensuplarınca Ceylanpınar'daki evlerinde şehit edilen 2 polis memuru için Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinde silahla öldürülmüş olarak bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Feyyaz Yumuşak ile Çevik Kuvvet Şubesi personeli Okan Acar'ın cenazeleri, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundan alınarak, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Türk Bayrağı örtülü tabutlarla meslektaşlarının omuzlarında emniyet müdürlüğünün bahçesine getirilen şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Törene, şehit Yumuşak ve Acar'ın yakınları, İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk, Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı ile çok sayıda vatandaş ve polis memuru katıldı.

Bakan Öztürk, törende, Türkiye'de, kadimden beri var olmak için ağır bedeller ödeyen bir kaderin hüküm sürdüğünü söyledi.

Burada yaşayan insanların huzuru, mutluluğu, geleceği, bekası, birliği ve bütünlüğünü şehitlik ve gaziliklerle karşılandığını belirten Öztürk, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki bugün de bu gelenek, bu kader yine karşımızdadır. Bu ülkenin birliği, bütünlüğü ve bekası için güvenlik görevlilerimize karşı vahşice yapılmış olan cinayet, hiçbir ahlak kuralına, anlayışına, din anlayışına veya insanlığa sığacak şey değildir. Yatağında yatarken 2 insanı, bir başka elim olay dolayısıyla şehit etmenin açıklanacak bir şeyi olamaz. Hiçbir dava buna haklılık kazandıramaz. Vahşice, nefret ettirici faaliyetlerin, bu ülkede kimseyi korkutmasına imkan yoktur."

"Şehitlerimizin kanları asla yerde kalmayacak"

Vali Küçük de saldırıyı gerçekleştirenlerle ilgili çalışmaların sonuna kadar süreceğini dile getirerek, "Polislerimizi şehit eden alçak teröristler bilsinler ki; devlet muhakkak yakalarına yapışacaktır. Hukuktan ve devletten kaçamayacaklar. Şehitlerimizin kanları asla yerde kalmayacak" diye konuştu.

"Sevinmesinler onların sonu gelecek"

Şehit Okan Acar'ın annesi Zehra Acar, zaman zaman gözyaşlarını içerisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, oğluyla en son 2 gün önce konuştuklarını söyledi.

En son görüşmelerinde oğlunun çok iyi olduğunu ve herhangi bir sıkıntısının bulunmadığını dile getirdiğini anlatan acılı anne, "Eli kırılasıcalar oğlumu şehit ettiler. Sevinmesinler onların sonu gelecek" dedi.

Acar, tören sonrasında tabutun omuzlara alındığı sırada koşarak, tabuta sarılıp Türk bayrağını öptü.

Ağabeyinin üniformasını giydi

Şehit polis Feyyaz Yumuşak'ın Mardin'de görev yaptığı öğrenilen asker kardeşi ağabeyine ait olduğu belirtilen üniformayı giyerek geldi.

İl Müftüsü İhsan Açık tarafından dua okunan törenin ardından şehitlerin naaşı omuzlarda cenaze aracına taşındı. Şehitler, daha sonra askeri uçakla Nevşehir'e gönderildi.

Türk Bayrağı'na sarılı tabutlarla meslektaşlarının omuzlarında aprona getirilen şehitler için Kapadokya Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehit polislerin cenazeleri karayoluyla memleketleri Niğde ve Kırşehir'e gönderildi.


AA

Son Güncelleme: 23.07.2015 12:59
Anahtar Kelimeler:
önce Vatanşehit Polisler
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