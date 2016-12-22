İstanbul'daki terör saldırısı

nda

şehit

olan Komiser Yardımcısı

Erdem Özçelik

(28), Başbakan Yardımcısı

Numan Kurtulmuş

'un da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Özçelik için Başakşehir Şamlar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, anne Mukaddes ile baba İsmet Özçelik ve yakınlarına taziyelerine iletti.

Kurtulmuş: "Biz birlik oldukça bu milletin yolu açıktır"

Şehit Özçelik için öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından vatandaşlara seslenen Kurtulmuş, birlik ve beraberlik içinde olunması halinde bunun hesabının sorulacağını ve dökülen kanların yerde kalmayacağını dile getirdi.

"Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz" ayetini okuyan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bundan hiç şüphemiz yok. Erdem kardeşimizin ruhu bugün şu anda aramızda. Böyle mübarek bir günde Cenab-ı Mevla'ya kavuşuyor. Allah onları rahmetiyle bağışlayacak ve inşallah en üstün mükafatları kendi indinde onlara verecektir. Başımız sağolsun. Bu millet nice badireler atlattı. Bunları da atlatacağız. Kimden gelirse gelsin, arkasında kim olursa olsun, hangi hain güçler bunlara destek olursa olsun, hepsinden hesap soracağız, hepsinin burunlarından fitil fitil getirmeyi başaracağız inşallah. Rahmet diliyorum. Birliğimizi, beraberliğimizi kuvvetlendirmemizi diliyorum. Bu bayrak hiçbir şekilde inmeyecek. Bu ezanlar hiçbir şekilde susmayacak. Bu memlekette, Müslüman bir millet olarak hep beraber kıyamete kadar yaşayacağız, düşmanlarımız ne yaparlarsa yapsın. İnşallah biz birlik oldukça bu milletin yolu açıktır."

Şehit Komiser Yardımcısı Erdem Özçelik'in cenazesi, defnedilmek üzere Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'na götürüldü.

Şehit polis Sarıkaya, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit olan 30 yaşındaki polis memuru Çetin Sarıkaya'nın naaşı, cenaze namazı için Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Sungur Camisi'ne getirildi.

Sarıkaya'nın naaşı, Elmadağ Sungur Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Elmadağ Çamlık Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, AK Parti Ankara milletvekilleri Jülide Sarıeroğlu ve Murat Alparslan, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bekar olan şehit Çetin Sarıkaya, Eylül 2015'ten bu yana İstanbul'da görev yapıyordu.

Şehit polis Tanrıkulu bir yıl önce göreve başlamıştı

Şehit polis memuru Hakan Tanrıkulu'nun (21) naaşı memleketi Sinop'un Durağan ilçesindeki babaevinde helallik alındıktan sonra tekbirler eşliğinde İsmail Bey Camisi'ne getirildi.

Şehidin annesi Ayşe Tanrıkulu, oğlunun naaşına sarılarak, teröre lanet okudu. Baba İzzet Tanrıkulu ise tabuta sarılarak, "Bayrağımızı yere düşürmedin, hakkım sana helal olsun oğlum" diye gözyaşı döktü.

Şehidin, Tanrıkulu ailesinin 3 çocuğundan en küçüğü olduğu ve bir yıl önce göreve başladığı öğrenildi.

Şehit polis Oğuz, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

30 yaşındaki Adem Oğuz'un cenazesi, Merkez Sabancı Camisi'ndeki törenin ardından, konvoyla ilçe merkezine 30 kilometre uzaktaki Kıcak Mahallesi'ne getirildi.

Oğuz'un cenaze namazı, aynı mahalleden, 2012'de Cudi Dağı'nda şehit düşen özel harekat polisi Arif Mamış'ın adının verildiği ilkokulun bahçesinde kılındı. Şehidin naaşı, daha sonra mahalle mezarlığında defnedildi.

Evli ve bir çocuk babası şehit Adem Oğuz, 15 Haziran 2013'ten bu yana İstanbul'da görev yapıyordu.

Şehit polisler Börklüoğlu ve İke toprağa verildi

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli 31 yaşındaki polis memuru Yasin İke ile 25 yaşındaki polis memuru Osman Börklüoğlu'nun cenazeleri, baba ocaklarında helallik alınmasının ardından Hunat Camisi'ne getirildi.

Törene şehitlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit İke ve Börklüoğlu'nun naaşları, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıktaki Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehit polis Börklüoğlu 2,5 aylık evliydi

Bu arada, şehit Börklüoğlu'nun 2,5 ay önce evlendiği eşi Özge Börklüoğlu gözyaşları içerisinde tabuta sarılarak, "Osman, ne olursun kalk, senin yerine ben yatayım. Ben sensizliğe nasıl dayanacağım." diye ağıt yaktı.

Tören sırasında bir şehit yakını da tabutun başında beklerken ağlayan polis memurunun gözyaşlarını sildi.

Şehit polisler Doğan ve Dikmen son yolculuğuna uğunlandı

Şehit polis memurları Okan Doğan (22) ve Hamdi Dikmen'in (28) naaşları, İstanbul'daki işlemlerinin ardından memleketleri Malatya'ya getirildi.

Malatya Şehir Mezarlığındaki törene şehitlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Mustafa Toprak, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Taha Özhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Tüfenkci, şehit yakınlarına sarılarak sakinleştirmeye çalıştı.

Şehit Doğan'ın naaşı düzenlenen törenin ardından Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Bekar ve evin tek erkek çocuğu olan Doğan'ın yaklaşık 2 yıldır İstanbul'da görev yaptığı belirtildi.

Şehit Dikmen'in cenazesi ise toprağa verilmek üzere ailesinin yaşadığı Battalgazi ilçesi Alişar Mahallesi'ne mezarlığına gönderildi.

Babası Abuzer Dikmen'in 15 yıl önce vefat ettiği, bekar ve koyu Beşiktaş taraftarı olduğu belirtilen şehit Dikmen'in, yaklaşık 3 aydır İstanbul'da görev yaptığı öğrenildi.

Şehit polis Öztürk 2 hafta sonra sözlenmeyi planlıyordu

Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi morgundan alınan 27 yaşındaki polis memuru Mustafa Öztürk'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Sarıcali Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada şehidin kardeşi Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde öğrenci Murat Öztürk tabuta dokunarak bir süre gözyaşı döktü. Baba Ahmet Öztürk ve ailesi dualar okudu.

Daha sonra şehidin naaşı cenaze aracına konularak Rıdvan Paşa Camisi önündeki caddeye getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Kılıç, şehidin ailesine başsağlığı dileyerek taziyelerini iletti. Şehidin naaşı, öğlen namazına müteakip Samsun Müftüsü Veysel Çakı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Yenikışla Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Şehit Mustafa Öztürk'ün Gazi Üniversitesi Elektrik Öğretmenliği Bölümü mezunu olduğu, atanamayınca 3 yıl önce polis memurluğunu seçtiği öğrenildi.

Evlilik hazırlığı yapan şehidin, yaklaşık 2 hafta sonra sözlenmeyi planladığı belirtildi.

7 aylık hamile eş törene trafik polisi üniformasıyla katıldı

Şehit polis memuru Hüseyin Dalgılıç'ın cenazesinin Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'ne getirilmesinin ardından yakınları, Türk bayrağına sarılı naaşının başında gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını, polis memurları teskin etti.

Törene katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehit Hüseyin Dalgılıç'ın 7 aylık hamile eşi Çiğdem Dalgılıç ise törene trafik polisi üniformasıyla katıldı.

Şehidin babası Şaban Dalgılıç, oğlunun tabutunun başında 19 Mayıs'ta doğan oğlunun fotoğrafını gazetecilere göstererek "Biz Atatürkçüyüz bu fotoğrafa iyi bakın intikamımızı alacağız.'' dedi.

Şehidin naaşı, kılınan namazın ardından tekbir getirilerek cenaze aracına taşındı. Bu sırada şehidin kardeşi Atilla ile eşi Çiğdem Dalgılıç da tabutun taşınmasına yardım etti.

Şehit Hüseyin Dalgılıç, Işıkkent Şehitliğinde toprağa verildi.

"Gözün arkada kalmasın baba..."

Terör saldırısında şehit olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Ahmet Dokuyucu'nun (39) Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınan naaşı, konvoy eşliğinde Dulkadiroğlu ilçesindeki Elmalar Mahallesi'nde bulunan babaevine getirilerek, helallik alındı.

Burada şehidin annesi Kıymet Dokuyucu, "Beni de götür oğlum, nereye gidiyorsun?" diyerek ağıt yaktı. Şehidin 16 yaşındaki oğlu Hakan Dokuyucu da "Baba olmadı baba, ama gözün arkada kalmasın." sözleriyle acısını dile getirdi.

Cenaze törenine katılan Başbakan Yardımcısı Kaynak, şehidin babası Habip ve oğlu Hakan Dokuyucu'ya sarılarak, göz yaşlarını silip teskin etmeye çalıştı.

İl Müftü Yardımcısı Davut Polat'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, zabıtaların omuzlarında tekbirler eşliğinde taşındı ve mahalle mezarlığına defnedildi.

İstanbul'da 11 yıldır İETT'de şoför olarak çalışan Dokuyucu, evli ve 4 çocuk babasıydı.

Şehit çevik kuvvet polisi Atıcı için cenaze töreni

Beşiktaş Vodafone Arena yakınlarında önceki gece düzenlenen terör saldırısında şehit olan polisler Mehmet Atıcı'nın(22) Türk bayrağına sarılı naaşı, Adana Merkez Sabancı Camisi'ne getirildi.

Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından, Adana İl Müftüsü Arif Gökce, cenaze namazı kıldırdı.

Törene, şehitin yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, milletvekilleri, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bekar olan ve 7 Temmuz 2016'dan bu yana İstanbul'da çalışan şehit Mehmet Atıcı'nın cenazesi defnedilmek üzere İmamoğlu ilçesine gönderildi.

"Ey bozgunculuk yapanlar, ne istediniz 33 gencecik fidandan?"

Terör saldırısında şehit olan polis memurları Enes Çiçek ile Mehmet Taş'ın naaşı, gece saatlerinde uçakla Şanlıurfa'ya getirilerek, ailesi ve yakınlarınca Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Cenazelerin, tören için Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne indirilişi sırasında şehitlerin yakınları, naaşlara sarılarak Türkçe ve Kürtçe ağıt yaktı.

Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, şehitlerin ailelerine başsağlığı diledi.

"Bayrak için, vatan için evlatlarımızı şehit verdik," diyen Çelik, şehitlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara şifalar diledi. Çelik, şunları kaydetti:

"Bizi, vatansız bırakmak, vatanımızı bölmek ve bu ülke üzerinde çirkin emellerini gerçekleştirmek isteyen taşeronlar, PKK'sıyla, DEAŞ'ıyla, FETÖ'süyle iş başındalar. Bu vatan hepimizin. Şehit kanlarıyla sulanmış yurdumuz hepimizin yurdudur. Biz bin yıldır beraberiz, bin yıldır birlikte yaşıyoruz. Birliğimizi beraberliğimizi bozamazsınız. Tek tek canımızı veririz yine de bir karış toprağımızı vermeyiz. Bugün ülkemizin birçok yerinde şehitlerimizin cenazelerini kaldırıyoruz. Derdimiz huzur ve barış. Bunun için atılması gereken ne adımlar varsa o adımları atıyoruz. Ey taşeronlar, bozgunculuk yapanlar, ne istediniz Bozovalı Mehmet Taş'tan, Siverekli Süleyman Korkut'tan, Suruçlu Enes Çiçek'ten ne istediniz 33 gencecik fidandan?"

"Bizim söyleyecek sözümüz yok siz hakkınızı helal edin"

Konuşmanın ardından İl Müftüsü İhsan Açık, saldırıda şehit olan için "Kardeşler, siz bu ülke için görevinizi yaptınız canlarınızı bu millet için verdiniz. Bizim söyleyecek sözümüz yok siz hakkınızı helal edin." şeklinde dua etti.

Şehit yakınlarının yanı sıra Türk, Arap ve Kürt kökenli vatandaşlar ile çok sayıda polis ve asker tekbirler eşliğinde cenazeleri uğurladı. Törenin ardından Çiçek'in cenazesi Eyyübiye ilçesine, Taş'ın cenazesi ise Bozova ilçesine araç konvoyu eşliğinde gönderildi.

AA