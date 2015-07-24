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Şehit polis son yolculuğuna uğurlanıyor

Terör örgütü PKK mensuplarınca Yenişehir ilçesindeki saldırıda şehit edilen trafik polisi Tansu Aydın için tören düzenlendi

Şehit polis son yolculuğuna uğurlanıyor

Terör örgütü PKK mensuplarınca Yenişehir ilçesindeki saldırıda şehit edilen trafik polisi Tansu Aydın için tören düzenlendi

24 Temmuz 2015 Cuma 12:14
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Şehit polis son yolculuğuna uğurlanıyor

DİYARBAKIR - Terör örgütü PKK mensuplarınca Yenişehir ilçesindeki saldırıda şehit edilen trafik polisi Tansu Aydın için tören düzenlendi.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Morgu'ndan alınan Aydın'ın naaşı meslektaşlarının omuzlarında emniyet müdürlüğünün bahçesine getirildi. Saygı duruşuyla başlayan törende, şehit için dua okundu. Şehidin yakınları gözyaşı döktü.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, burada yaptığı konuşmada, terör örgütünün kanlı yüzünü bir kez daha gösterdiğini, polis Tansu Aydın'ın kalleşçe pusuya düşürerek şehit ettiğini belirtti.

"Birkaç gündür gerek DAEŞ, gerek PKK kanlı terör örgütleri hem birbirlerini beslemek suretiyle, milletimize, emniyet güçlerimize, askerimize, polisimize ve sivil vatandaşlarımıza karşı terörist saldırılarını artırmışlardır" ifadesini kullanan Bakan Eker, bu eylemleri yapanlara gerekli cezayı vermekte kararlı olduklarını kaydetti.

Bakan Eker, sivil toplum  ve meslek kuruluşları temsilcilerinin şiddet ve terör içeren bu tür kanlı saldırılara daha yüksek sesle, daha cesur bir şekilde karşı durmasını istedi.

Eker'in yanı sıra Vali Hüseyin Aksoy, İl Emniyet Müdürü Halis Böğürcü, şehit yakınları ile çok sayıda vatandaşın katıldığı törenin ardından şehidin naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Zonguldak'a gönderildi.

AA

Son Güncelleme: 24.07.2015 12:48
Anahtar Kelimeler:
önce VatanŞehit Polis
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