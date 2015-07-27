Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118386
ALTIN
162.485
DOLAR
3.8354
STERLİN
5.3253
EURO
4.7207
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Şehit polis Sivri son yolculuğuna uğurlanıyor

Gazi Mahallesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Muhammet Fatih Sivri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi.

Şehit polis Sivri son yolculuğuna uğurlanıyor

Gazi Mahallesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Muhammet Fatih Sivri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi.

27 Temmuz 2015 Pazartesi 14:14
529 Okunma
Şehit polis Sivri son yolculuğuna uğurlanıyor
İSTANBUL

Gazi Mahallesi'nde, terör örgütü operasyonunda ölü ele geçirilen Günay Özarslan'ın cenazesi için toplanan ve dağılmayan gruba müdahale sırasında düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Muhammet Fatih Sivri, son yolculuğuna uğurlanıyor. 

Sivri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Sivri'nin cenazesiyle beraber tören alınına gelen baba Mehmet ve anne Zarife Sivri ile nişanlısının ayakta durmakta güçlük çektiği, meslektaşlarının da gözyaşlarını tutamadığı görüldü. 

İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, Sivri'nin ailesinin yanına giderek başsağlığı diledi. 

Törende konuşan Altınok, Muhammet Fatih Sivri'nin ne ilk ne de son şehit olacağını belirterek, bu milletin, devletin şan ve şerefini, haysiyetini, onurunu ayakta tutabilmek adına tarihten beri şehitler verildiğini söyledi.

Şehit Sivri'nin cenazesi, İstanbul Müftü Yardımcısı Abdurrahman Binbir'in okuduğu duanın ardından, memleketi Kırıkkale'ye götürülmek üzere yola çıktı. 

Törene, 3. Kolordu Komutanı Orgeneral Salih Ulusoy, İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Sabri Çelebioğlu, polis müdürleri ve çok sayıda meslektaşı katıldı. 

AA

Son Güncelleme: 27.07.2015 13:36
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Şehit Polis Sivri Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ