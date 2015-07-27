Şehit polis Sivri son yolculuğuna uğurlanıyor

İSTANBUL

Gazi Mahallesi'nde, terör örgütü operasyonunda ölü ele geçirilen Günay Özarslan'ın cenazesi için toplanan ve dağılmayan gruba müdahale sırasında düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Muhammet Fatih Sivri, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Sivri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Sivri'nin cenazesiyle beraber tören alınına gelen baba Mehmet ve anne Zarife Sivri ile nişanlısının ayakta durmakta güçlük çektiği, meslektaşlarının da gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, Sivri'nin ailesinin yanına giderek başsağlığı diledi.

Törende konuşan Altınok, Muhammet Fatih Sivri'nin ne ilk ne de son şehit olacağını belirterek, bu milletin, devletin şan ve şerefini, haysiyetini, onurunu ayakta tutabilmek adına tarihten beri şehitler verildiğini söyledi.

Şehit Sivri'nin cenazesi, İstanbul Müftü Yardımcısı Abdurrahman Binbir'in okuduğu duanın ardından, memleketi Kırıkkale'ye götürülmek üzere yola çıktı.

Törene, 3. Kolordu Komutanı Orgeneral Salih Ulusoy, İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Sabri Çelebioğlu, polis müdürleri ve çok sayıda meslektaşı katıldı.