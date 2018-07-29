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Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Çankırı'da denetim sırasında hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Harun Şahin için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Çankırı'da denetim sırasında hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Harun Şahin için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

29 Temmuz 2018 Pazar 15:41
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Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Çankırı'da dün denetim sırasında hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Harun Şahin, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polis memuru Şahin için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine annesi Sevgi ve kız kardeşi Özlem Şahin, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile emniyet mensupları, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin annesi ve kız kardeşi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Şehidin kız kardeşi Özlem Şahin, tören öncesinde kardeşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, konulduğu top arabası ile kortej eşliğinde cami avlusundan ayrıldı.

Şehidin cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Çankırı'yı dün ziyaret eden TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kullandığı güzergahta yol güvenliği için görevlendirilen ve Çankırı-Kastamonu karayolunun Kenbağ mevkisinde bekleyen Kırıkkale Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Harun Şahin (20) ile Mehmet Akif Yıldırım'a (27), kontrolden çıkan Satılmış A. (53) idaresindeki 18 KZ 841 plakalı hafif ticari araç çarpmış, Şahin kaza yerinde şehit olmuştu. Kazada yaralanan Yıldırım, Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. 

AA

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