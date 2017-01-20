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Şehit polis memuru Furkan Demir toprağa verildi

PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Furkan Demir’in cenazesi, memleketi Nevşehir’de toprağa verildi.

Şehit polis memuru Furkan Demir toprağa verildi

PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Furkan Demir’in cenazesi, memleketi Nevşehir’de toprağa verildi.

20 Ocak 2017 Cuma 15:25
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Şehit polis memuru Furkan Demir toprağa verildi

NEVŞEHİR

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde şehit olan polis memuru Furkan Demir'in cenazesi, memleketi Nevşehir'de defnedildi.

Şehidin askeri uçakla Kapadokya Havalimanı'na getirilen naaşı, bir süre silah arkadaşlarının omuzlarında taşındıktan sonra cenaze nakil aracına konuldu.

Cenazesi buradan Güzelyurt Mahallesindeki babaevine getirilen şehit Demir (24) için komşularından helallik alındı, dua edildi. Şehit polisin meslektaşı olan eşi Kübra Demir de cenazeyle birlikte eve geldi.

Şehit Demir için cuma namazı sonrası Kurşunlu Camisinde tören düzenlendi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Hasan Ünver, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Alay Komutanı Jandarma Albay Yusuf Ziyaddin Cavlak, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende cenaze namazı İl Müftüsü Yakup Öztürk tarafından kıldırıldı.

Şehit Demir’in naaşı, cenaze namazının ardından yine silah arkadaşlarının omuzlarında bir süre taşındıktan sonra Kaldırım Mezarlığı'nda defnedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Şehit PolisFurkan Demir
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