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06 Ocak 2017 Cuma

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Şehit polis Fethi Sekin için İzmir Valiliği önünde tören

İzmir'deki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin için İzmir Valiliği önünde tören düzenlendi.

06 Ocak 2017 Cuma 13:46
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Şehit polis Fethi Sekin için İzmir Valiliği önünde tören

İZMİR

Yağmura rağmen çok sayıda İzmirli'nin katıldığı törende duygulu anlar yaşandı.

Adliyede düzenlenen törenin ardından cenaze aracıyla İzmir Valiliği önünde getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, meydanda hazırlanan platforma konuldu. Bu sırada kardeşleri, şehidin fotoğrafını taşıdı.

Şehit polis Fethi Sekin'in kardeşleri Ahmet, Vedat, Fikret, Fikriye Sekin ile Lütfiye Şahin ve Fethiye Acun, naaşın başına gelerek bir süre dua etti, tabuta sarıldı.

Daha sonra şehidin eşi Rabia Sekin ve çocukları Burak Tolunay, Zeynep Dila ve Nisa, babalarının naaşının başında tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Anne Rabia Sekin, tabuta sarılarak ağlayan çocuklarını "Ağlama kızım dik durmalıyız" sözleriyle teselli etti, eşinin tabutunu okşayarak "Allah senden razı olsun" dedi.

Şehidin küçük kızı Nisa, tabutun başından bir süre ayrılmak istemedi. Yakınlarının yardımıyla kendilerine ayrılan bölüme geçen Sekin ailesinin, töreni bir süre el ele tutuşarak takip ettikleri gözlendi.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla kuvvetli sağanağa rağmen alana gelen çok sayıda İzmirli, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Polise uzanan eller kırılsın", "Kahrolsun PKK", "Şehidim hakkını helal et bize" ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları attı. 

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından konuşma yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'in şehit polis memuru Sekin sayesinde dün büyük bir felaketten ve faciadan kurtulduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle mücadelesinin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"(Şehit polis memuru Fethi Sekin) Dün sadece şehit olarak cennete gitmedi aynı zamanda daha pek çok insanımızın şehadet mertebesine ulaşmasına, gazi olmasına, yaralanmasına engel oldu. Büyük bir faciayı önledi. İzmir bu noktada geçmişte de büyük sınavlar verdi. Hasan Tahsin düşmana ilk kurşunu sıktığında buradan yükselen ateş tüm Türkiye'yi kapladı. Bugün hür ve bağımsız ülkede yaşama imkanı elde ettik. Yine 15 Temmuz'da Ömer Halisdemir, nasıl bir kirli oyunu bozduysa şehadet mertebesine ererek ülkemizin önünü açtıysa Fethi Sekin kardeşim de dün aynı şekilde kendini feda ederek büyük bir felaketin önüne geçmiştir."

"Son mermisine kadar çatıştı"

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da İzmir ve Türkiye'nin bugün çok büyük bir kahramanı uğurladığını belirterek, Fethi Sekin'in "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" inancıyla yoğrulduğuna ve ay yıldızlı üniformasını kefen yaptığına işaret etti.

Aşkın, dünkü terör saldırısında bombalı aracı ilk Fethi Sekin'in fark ettiğini ve kalabalığı uzaklaştırdığını, otomatik tüfekle kendisine ateş eden hainlere karşı tereddüt etmeden ateş ettiğini, birini vurduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Kahraman şehidimiz son mermisine kadar teröristlerle çatıştı ve alçaklar tarafından vurularak şehit edildi. Kahraman silah arkadaşlarımız çok şükür şehidimizin kanını yerde bırakmadı. Ecdadımızın bizlere emaneti olan bu vatanı her birimiz canımız pahasına koruyacak ve gelecek nesillere tertemiz teslim edeceğiz. Bu yolda önümüze çıkan hainlere gereken dersi vermekte bir an bile tereddüt etmeyeceğiz. Tüm dünya şunu bir kez daha bilsin, hain piyonlar ve onların sinsi sahipleri asla bu devleti yıkamayacak, bu yüce milleti bölemeyeceksiniz."

Gözyaşları ve dualarla

Konuşmaların ardından şehidin naaşı, dualar eşiliğinde omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Bu sırada şehidin küçük kızı Nisa gözyaşları içinde naaşın önünde yürüdü.

Emniyet Müdürü Aşkın da naaşı omuzladı. Şehidin naaşı tekbir getirilerek cenaze aracına konduktan sonra eşi Rabia Sekin, bir süre araca eşlik ederek yürüdü.

Alkışlar ve sirenler eşliğinde hareket eden cenaze aracının geçişi sırasında meydanda toplanan çok sayıda vatandaşın da gözyaşlarına hakim olamadığı, dua ettiği gözlendi.

Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, İzmir milletvekilleri, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, meslektaşları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin naaşı, özel uçakla memleketi Elazığ'a gönderilmek üzere Adnan Menderes Havalimanı'na nakledildi.

"İzmir halkının ikinci Hasan Tahsin'isin"

İzmir'deki terör saldırısının yaşandığı adliye önüne gelen vatandaşlar, polis nöbet kulübesine çiçek ve notlar bıraktı.

Bir vatandaşın kulübeye bıraktığı "Sen İzmir halkının ikinci Hasan Tahsin'isin mekanın cennet olsun" şeklindeki not dikkati çekti.

AA
Anahtar Kelimeler: Şehit Polis Fethi Sekinönce Vatan

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