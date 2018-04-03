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Şehit polis Ayan son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'un Maçka ilçesinde araçlarının dereye devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Ayan'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verildi.

Şehit polis Ayan son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'un Maçka ilçesinde araçlarının dereye devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Ayan'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verildi.

03 Nisan 2018 Salı 16:56
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Şehit polis Ayan son yolculuğuna uğurlandı

SAMSUN

Trabzon'un Maçka ilçesinde polis aracının dereye devrilmesi sonucu şehit olan 25 yaşındaki polis memuru Mehmet Ayan, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.

Ayan'ın cenazesi, ilçe merkezindeki babaevinde helallik alındıktan sonra Rıdvan Paşa Camisi'ne getirildi.

Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından şehit Ayan'ın cenazesi, bir süre askerlerin omzunda taşındı. 

Şehidin naaşı, daha sonra ilçedeki şehitlikte toprağa verildi.

Cenazeye şehit Ayan'ın eşi Hacer, annesi Ayşe, babası İsmail ile kardeşleri Muhammer ve Mücahit Ayan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Vali Osman Kaymak, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Maçka ilçesinde 22 Mart'ta polis aracının dereye devrildiği kazada polis memurlarından Yunus Çavdar şehit olmuş, İzzet Kazaz yaralanmış, Mehmet Ayan ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ayan'ın cenazesine, çok sayıda ekibin çalışması sonucu dün ulaşılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Şehit Polis Ayan
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