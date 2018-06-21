Şehit Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir'in cenazesi, memleketi Malatya'da toprağa verildi

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törenin ardından Özdemir'in cenazesi Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi Ayvalı Sokak'taki babaevine getirildi.

Helallik alınmasının ardından Malatya Şehir Mezarlığı'na götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında katafalka konuldu.

Şehit annesi Emine Özdemir, törene sağlık ekipleri refakatinde katılırken, baba Zekeriya Özdemir'in ise ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

CHP çelengi parçalandı

Şehit yakınlarının tabuta sarılarak gözyaşı döktüğü sırada bir grup vatandaş ve şehit yakını olduğu belirtilen kalabalık, çelenklerin olduğu bölümlere doğru yöneldi. Tekbir getiren vatandaşlar, "CHP'yi aramızda istemiyoruz" diyerek üzerinde, "CHP Genel Başkanı" yazılı çelengi önce vurarak yere düşürdü, ardından parçaladı.

Gruptaki bazı kişiler çelengi parçalarken, "Bunu Demirtaş'a götürün. Çiçeğinizi şehide göndermeyin, Edirne'deki Demirtaş'a gönderin. Sizin çiçeğinize bizim şehidimizin ihtiyacı yok. Alın götürün Demirtaş'a, utanmadan çiçek gönderiyorsunuz. Bu şehidin kanında CHP'nin de eli var. Bu şehidin yediği rokette CHP'nin eli var. Çiçek göndermiş bir de başınıza çalın çiçeğinizi." ifadesini kullandı.

Grubun sakinleştirilmesi sonrası İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından bir süre omuzlarda taşınan şehidin naaşı, şehitlikte toprağa verildi.