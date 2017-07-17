Şehit Ömer Halisdemir heykeli memleketi Niğde'de törenle açıldı

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in heykelinin açılışı yapıldı.

Vali Yılmaz Şimşek, Niğde Belediyesince Ömer Halisdemir Meydanı'nda yaptırılan heykelin açılış töreninde, bunun, şehidin anısını yaşatacağını söyledi.

Şimşek, "Bu heykel, 15 Temmuz direnişini gelecek nesillere anlatmak için dikilmiştir." ifadesini kullandı.

TBMM İdare Amiri ve AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen de "İnanıyorum ki öğrencilerimiz, gençlerimiz bu meydanda, bu anıtın önünde 15 Temmuz'u ve onu yapan münafıkları kıyamete kadar unutmayacak ve bir ibret vesikası olarak bu anıttan ders çıkaracaktır." dedi.

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ise ismini ölümsüzleştirmek adına kahraman şehidin heykelini diktiklerini belirtti.

Şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir, "Niğde halkına, belediye başkanıma teşekkür ediyorum. Özellikle Ömer Halisdemir'in ismini yaşattıkları için annelere sonsuz teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra, heykelin açılışı yapıldı.