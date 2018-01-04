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Şehit Ömer Halisdemir davasında ara karar açıklandı

Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada ara karar açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek davayı 19 Şubat'a erteledi.

Şehit Ömer Halisdemir davasında ara karar açıklandı

Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada ara karar açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek davayı 19 Şubat'a erteledi.

04 Ocak 2018 Perşembe 17:24
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Şehit Ömer Halisdemir davasında ara karar açıklandı

ANKARA

Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada ara karar açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek davayı 19 Şubat'a erteledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Astsubay Ömer HalisdemirŞehitAra Karar
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