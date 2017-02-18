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'Şehit olsam da korkmuyorum diyordu'

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki terör saldırısında şehit olan emniyet bekçisi İbrahim Kete'nin daha önce yakınlarına sürekli "Şehit olsam da korkmuyorum" dediği belirtildi.

'Şehit olsam da korkmuyorum diyordu'

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki terör saldırısında şehit olan emniyet bekçisi İbrahim Kete'nin daha önce yakınlarına sürekli "Şehit olsam da korkmuyorum" dediği belirtildi.

18 Şubat 2017 Cumartesi 15:16
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'Şehit olsam da korkmuyorum diyordu'

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki terör saldırısında şehit olan 2 çocuk babası 26 yaşındaki emniyet bekçisi İbrahim Kete'nin yakınlarına daha önce, "Şehit olsam da korkmuyorum" dediği belirtildi.

Şehidin kuzeni Salih Kete (27), AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Terör saldırısının meydana geldiği Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesi'nde kuzeninin kısa süre önce göreve başladığını ifade eden Kete, patlamanın İbrahim'in görevi devralmasından bir kaç saat sonra meydana geldiğini söyledi.

Şehit İbrahim'in eşinin 4 aylık hamile olduğunu anlatan Kete, "7 aylık bekçiydi yeni başladı işe. 2 çocuğu var eşi şu anda üçüncü çocuğuna 6 aylık hamile. Arkadaşlarıyla birlikte nöbet tuttuğu esnada patlama olmuş. Polis arkadaş onlara seslenmiş o esnada şehit olmuş. Daha önce köyde yaşıyordu, sınava girdi mülakata girdi ondan sonra işe alındı daha önce çiftçiydi." şeklinde konuştu.

Şehit İbrahim'in sürekli terör olaylarına tepki gösterdiğini ifade eden Kete, "Hepimiz saldırıdan korkmuyoruz birimiz gider yerine birimiz gelir. Alçakça ve korkakça bir saldırı yaptılar erkekçe yapsalardı karşı koyardık, lanetliyoruz. Onun da hiçbir korkusu yoktu, bu görevi yapacağım, şehit olsam da korkmuyorum diyordu. Hepimiz de bu görevi üstleniriz." dedi.

İbrahim Kete'nin Esra ve Suveyf adında 2 kızının olduğu da öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaViranşehirTerör Saldırısıİbrahim Kete
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