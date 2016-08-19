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Şehit olan babası için şiir yazdı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde askerlerin kurşunuyla şehit düşen Mehmet Karaaslan'ın 12 yaşındaki kızı Gizem, duyduğu hüznü "Koca Yürekli Şehit" isimli şiiriyle anlattı.

Şehit olan babası için şiir yazdı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde askerlerin kurşunuyla şehit düşen Mehmet Karaaslan'ın 12 yaşındaki kızı Gizem, duyduğu hüznü "Koca Yürekli Şehit" isimli şiiriyle anlattı.

19 Ağustos 2016 Cuma 15:56
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Şehit olan babası için şiir yazdı

 Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde açılan ateş sonucu şehit olan Mehmet Karaaslan'ın 12 yaşındaki kızı Gizem Karaaslan, babası için "Koca Yürekli Şehit" isimli şiir yazdı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Boğaziçi Köprüsü'ne giden HÜDA PAR üyesi Mehmet Karaaslan, tankların üzerinden vatandaşlara ateş açan askerler tarafından şehit edilmişti.

Şehidin kızı Gizem Karaaslan, babası için duyduğu hüznü "Koca Yürekli Şehit" isimli şiirinin mısralarına yansıttı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gizem Karaaslan, darbe girişimi sırasında annesiyle Diyarbakır'da olduğunu söyledi.

Duygularını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Karaaslan, 15 Temmuz akşamı içinde kötü bir hisle uyuduğunu ve ertesi günün sabahına annesinin ağlama sesleriyle uyandığını belirtti.

Yakınlarının, kendisine babasının şehit olduğu haberini vermek istemediğini dile getiren Karaaslan, "Bana hiçbir şey söylemediler. Sonradan 'Baban vuruldu' dediklerinde o an kendimi kaybettim. İki gün boyunca sadece vuruldu diye biliyordum, babamın öldüğünü 18 Temmuz'da öğrendim." diye konuştu.

Gizem Karaaslan, yaşadığı acıyı, duygularını ağlayarak dışa vuramadığı için şiir yazdığını ifade etti.

"Ben de onun yolundan gideceğim"

Karaaslan, 21 Temmuz'un doğum günü olduğunu, daha öncekileri hep babasıyla kutladığını belirterek, "O gün babam yoktu, onun eksikliğini hissettim. Babamı çok seviyordum. O, çok koca yürekli bir adam. Bizi kurtarmak için oraya gitti, hiç tereddüt etmeksizin, cesaret ederek gitti. Ben de onun yolundan ve izinden gideceğim." dedi.

Şiirinde babasına duygularını anlattığını söyleyen Karaaslan, "Böylece onu yanımdaymış gibi hissettim, çünkü her zaman yanımda, bunu biliyorum. Babam o akşam ölmeseydi, yanımda olsaydı, vatanı kurtarmaya gittiği için ona teşekkür ederdim. Şiiri o akşam babamın yanımda oluşunu hissederek yazdım, umarım ki duymuştur." diye konuştu.

"Hani nerede gölgesine sığındığım babam"

Bir çocuk için babasız kalmanın çok kötü bir duygu olduğunu dile getiren Karaaslan, FETÖ'ye lanet ederek, "İnşallah Allah onların yanına bırakmaz, içim çok yanıyor. İnşallah onların içi de böyle yanar. Ben sahipsiz kaldım, Allah onların yanına bırakmasın. Kesinlikle merhamet edilmesini istemiyorum. Babamın nasıl canı yandıysa, nasıl acı çekerek öldüyse, onların da öyle olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Gizem Karaaslan'ın, gözyaşı dökerek okuduğu "Koca Yürekli Şehit" isimli şiiri şöyle:

"Nasıl başardılar koca yüreğini ayakta tutan bedenini yıkmayı/Sen şehit oldun Allah'ın yanına bir kuş olup uçtun/Sensiz buralar sahipsiz huzursuz.../ ...'Allah' dedin, 'Kur'an' dedin koştun ya savaş meydanına/'İşte bir kahraman geliyor' dedirttin yurdu kurtaracak/Barış nidaları, zafer haykırışları hepsi inletti bu vatanı/Ezanlar susmadı baba, tekbirler dinmedi/Bayraklar inmedi/ Hani nerede gölgesine sığındığım babam/Hani nerede kükrediğinde dağları söken adam."

AA

Son Güncelleme: 19.08.2016 15:57
Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüRecep Tayyip ErdoğanHüda Par
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