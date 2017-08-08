Şehit öğretmenin adı okulunda yaşayacak

Terör örgütü PKK tarafından katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın adı, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yaptığı ilkokulda yaşayacak.

İlçeye 60 kilometre uzaktaki Çiftçibaşı Mahallesi'ni ziyaret eden Kaymakam Metin Demirel, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, şehit öğretmenin isminin yazılı olduğu tabelayı okulun duvarına astı.

Okuldaki incelemelerin ardından açıklama yapan Demirel, öğretmen Yılmaz ve diğer şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "İnşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti baki kaldıkça öğretmenimizin adı da burada yaşayacaktır." dedi.

Demirel, yakın zamanda İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve öğrencilerinin, Yılmaz'ın Gümüşhane'deki babaevini ziyaret edeceğini bildirdi.

Turan da şehit öğretmen Yılmaz'ın isminin Türkiye'de iki okula verildiğini belirterek, "Bir süre önce kaymakamlığımızın desteğiyle şehit öğretmenimizin okulunun tadilatını yaptık. Çok güzel oldu, emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Bizler her zaman burada olacağız. Eğitim için var gücümüzle çalışmamıza devam edeceğiz. Amacımız, öğrencilerimizden yeni Necmettin öğretmenler yetişsin. Bu güzel vatana hizmet etsinler." diye konuştu.

Okulun öğrencileri ise Necmettin öğretmeni çok özlediklerini ve onu unutmayacaklarını ifade etti.