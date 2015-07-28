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Şehit komutanın köyünde yas var

Muş Malazgirt'te uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kulaksız'ın, Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Ortaova köyündeki baba ocağı yasa boğuldu.

Şehit komutanın köyünde yas var

Muş Malazgirt'te uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kulaksız'ın, Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Ortaova köyündeki baba ocağı yasa boğuldu.

28 Temmuz 2015 Salı 01:55
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Şehit komutanın köyünde yas var
AMASYA - Muş'un Malazgirt ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın, Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Ortaova köyündeki baba ocağında yas var.

Ortaova köyünde şehidin babaevinde kalan ablası Emine Şallı'ya, kardeşinin şehit edildiği haberi, askeri yetkililer tarafından verildi. Kulaksız'ın babası Ömer (85) ile annesi Nevriye Kulaksız'a (80), sağlık sorunları nedeniyle acı haber verilemedi.

Olayın duyulması üzerine şehidin babaevi ile evin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Arslan Kulaksız'ın, ağabeyi Dursun Kulaksız'ın 1990'da Amasya'da Yeni Çeltek Kömür İşletmesi'ne ait maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybettiği ve şehit binbaşının oğluna ağabeyinin adını verdiği öğrenildi.

"Çok zor şartlarda okuyup bu mertebeye geldi"

Şehidin ilkokul arkadaşı Salih Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  şehit Arslan Kulaksız'ın köylerindeki 3'üncüşehit olduğunu söyledi.

Kulaksız'la ilkokulu beraber okuduklarını ifade eden Ak,  "Bizden sonra liseyi Merzifon'da okudu, sonra askeriyeye geçti. Gayet sakin ve dürüst bir kişiydi. Garibanlıktan yetişti, her zaman sağlam kişiliği vardı. Çok zor şartlarda okuyup bu mertebeye geldi" dedi.

Ak, şehit binbaşı ile en son geçen yıl yeğeninin düğünü için geldiği köyde görüştüklerini belirtti.

Komşusu Alaattin Sayan da Kulaksız'ın zor şartlar altında yetiştiğini dile getirerek, "Bütün köy halkı çok seviyordu. Geçen yıl geldiğinde görüşmüştük" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 28.07.2015 07:10
Anahtar Kelimeler:
önce VatanYAŞşehit Komutanı
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