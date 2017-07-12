Şehit Halisdemir'in kabri ziyaretçi akınına uğruyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle, darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrini yurt içinden olduğu gibi yurt dışından gelen vatandaşlar da ziyaret ediyor. Vatandaşlar, Halisdemir’in kabrinin başında Kur’an-ı Kerim okuyup, dua ediyor.

"O, sıradan biri değildi, o bir kahraman"

Belçika'dan gelen Talha Agim, şehit Halisdemir’in kabrini ziyaret etmek için uzun bir yol katettiklerini belirterek, "Rabbim yattığı yeri, mekanını cennet etsin. Peygamberimiz sofrasında misafir etsin inşallah. O, sıradan biri değildi, o bir kahraman. Tarif edilmiyor, sözlerle anlatamam. Çok güzel bir insandı, devleti için şehit oldu. Rabbim ailesine sabır versin." diye konuştu.

Almanya’dan gelen gurbetçi Vedat Kazoğlu da geçen yıl hain darbe girişimi gecesinde Ankara’da olduğunu ve orada neler yaşandığına şahitlik ettiğini anlattı.

"Vefa borcumuzu yerine getirelim diye buraya geldik"

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinden ziyarete gelen Belediye Başkanı Ömer Açıkel, 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, darbe girişiminin püskürtülmesinde büyük katkısı olan, bir kahramanlık destanı yazan şehit Halisdemir’in kabrini ziyaret etme kararı aldıklarını ve buraya geldiklerini ifade etti.

Burada olmanın çok farklı bir duygu olduğunu anlatan Açıkel, "Kaymakamımız Yasin Özcan Bey ile buraya geldik. Şehidimizin kabrinin başında ona dualar okuduk. Cenabı Allah onu ve onun gibi nice şehitlerimizi bizlere unutturmasın. İnşallah böyle bir hain kalkışmanın bir daha ülkemizde yaşanmaması adına bu şehidimizi de yeni yetişen nesillere iyi anlatabilmemiz lazım. O yüzden biz de vefa borcumuzu yerine getirelim diye buraya geldik." dedi.