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Şehit güvenlik korucusu Sevgin'in cenazesi toprağa verildi

Siirt'in Eruh ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Sevgin, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit güvenlik korucusu Sevgin'in cenazesi toprağa verildi

Siirt'in Eruh ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Sevgin, son yolculuğuna uğurlandı.

11 Nisan 2018 Çarşamba 13:34
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Şehit güvenlik korucusu Sevgin'in cenazesi toprağa verildi

SİİRT

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyü bölgesinde yıldırım isabet etmesi sonucu 6 güvenlik korucusunun yaralandığı olayda şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Sevgin'in cenazesi toprağa verildi.

Eruh İlçe Jandarma Karakol Komutanlığında düzenlenen törende şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu. İlçe Müftüsü Haki Özgül'ün kıldırdığı namazın ardından Sevgin'in cenazesi Dağdöşü köyü mezarlığında toprağa verildi.

Törende şehidin babası Abdullah Sevgin ve eşi Zeynep Sevgin'i askerler teselli etmeye çalıştı.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ali Fuat Atik, Eruh Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, Siirt Tugay Komutan Yardımcısı Albay Oğuzhan Pehlivan, Siirt Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Kemal Benek, Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, güvenlik korucuları ve vatandaşlar katıldı.

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyü bölgesinde görevli güvenlik korucularına yıldırım isabet etmiş, olayda yaralanan 7 güvenlik korucusundan Mehmet Sevgin kaldırıldığı Eruh Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

6 güvenlik korucusunun Siirt Devlet Hastanesindeki tedavileri sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
şehit Güvenlik KorucusuMehmet Sevgin
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